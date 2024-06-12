https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/oyuncu-demet-ersoy-terastan-duserek-hayatini-kaybetti-1084779031.html

Oyuncu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti

Oyuncu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin terasından düşen tiyatrocu 48 yaşındaki Demet Ersoy hayatını kaybetti. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T23:13+0300

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türkiye

muğla

otel

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bodrum

bodrum

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin terasından düşen tiyatrocu Demet Ersoy yaşamını yitirdi.Sabaha karşı Kumbahçe sahilindeki bir otelde meydana gelen olayda Edinilen bilgiye göre tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy, iş görüşmesi için gece saatlerinde uçakla Ankara’dan Bodrum’a geldi. Ersoy ile iş arkadaşları bir tanıdıklarının tadilatta olduğu için henüz kapalı olan Kumbahçe’deki oteline yerleşti. Gece saatlerinde iddiaya göre iki arkadaşı ile terasta alkol alıp sonra odasına dönen Ersoy, bir süre sonra yeniden arkadaşlarının yanına geri döndü. İddiaya göre Demet Ersoy, alkolün etkisi ve korkuluğun kısa olması sebebiyle iki katlı binanın terasından aşağı düştü. İhbarın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde evli ve 1 çocuk annesi Demet Ersoy’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsiye gönderildi, Ersoy'un arkadaşlarının ifadesi alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/yesilcamin-yildiz-oyuncularindan-murat-soydan-hayatini-kaybetti-1084716618.html

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