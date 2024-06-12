https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/meral-aksener-iyi-partideki-fotograflarinin-indirilmesini-istedi-1084771847.html
Meral Akşener İYİ Parti'deki fotoğraflarının indirilmesini istedi
Meral Akşener İYİ Parti'deki fotoğraflarının indirilmesini istedi
Sputnik Türkiye
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkez ve teşkilatlardaki fotoğraflarının indirilmesini talep etti. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T18:09+0300
2024-06-12T18:09+0300
2024-06-12T18:09+0300
politika
meral akşener
fotoğraf
iyi parti
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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partiye gönderdiği yazıyla, genel merkez ve teşkilatlardaki fotoğraflarının indirilmesini istedi.Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına gönderdiği yazıda, şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/merak-aksener-ankarada-ofis-acmadim-1084736083.html
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meral akşener, fotoğraf, iyi parti
meral akşener, fotoğraf, iyi parti
Meral Akşener İYİ Parti'deki fotoğraflarının indirilmesini istedi
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkez ve teşkilatlardaki fotoğraflarının indirilmesini talep etti.
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partiye gönderdiği yazıyla, genel merkez ve teşkilatlardaki fotoğraflarının indirilmesini istedi.
Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına gönderdiği yazıda, şu ifadelere yer verdi:
"12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz beyefendinin, kurucu genel başkan olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanını ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."