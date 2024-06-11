https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/merak-aksener-ankarada-ofis-acmadim-1084736083.html

Akşener: Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım

Akşener: Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım

Sputnik Türkiye

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gazeteci İsmail Saymaz'a tepki göstererek "Ofis açıp açmadığımı bu kadar çok merak edenleri aydınlatmak isterim ki... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T20:00+0300

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2024-06-11T20:03+0300

türkiye

ismail saymaz

meral akşener

iyi parti

recep tayyip erdoğan

ofis

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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci İsmail Saymaz'ın bir televizyon programında söylediği "Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir iş adamının dosyası için görüştü" ve "ofis açtı" sözlerine tepki gösterdi.Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsmail Saymaz'ın gazetecilik etiğini ihlal ettiğini söyledi. 'Sayın Cumhurbaşkanı'nı da zan altında bırakmaktadır'Saymaz'ın katıldığı bir televizyon programında söylediği, "Meral Akşener'e en yakın olduğunu bildiğim isimlerle konuştum. Beştepe'ye gitme ziyaretinin bir iş adamının Yargıtay'daki davasını çözmek olduğunu söyledi ve bunu anlattıktan sonra 'Yazık bizim emeklerimize' diye bitirdi" sözlerini hatırlatan Akşener, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:'Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım'İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından, "İYİ Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya'da TBMM'ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu. Taşınma bugün başladı" paylaşımını da hatırlatan Akşener, söz konusu iddiaya da şu yanıtı verdi:Saymaz'a tepkiAkşener, bu iddiaların habercilik anlayışından uzak şekilde birer dedikodudan ibaret olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmustu-meral-aksener-meclise-yakin-bir-yerde-ofis-tuttu-1084696272.html

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akşener ankara'da ofis açtı mı? akşener-saymaz polemiği