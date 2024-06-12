https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kuveytte-yangin-faciasi-onlarca-kisi-hayatini-kaybetti-1084758325.html
Kuveyt'te yangın faciası: Onlarca kişi hayatını kaybetti
Kuveyt'te yangın faciası: Onlarca kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
: Kuveyt'ten gelen görüntüler tüm dünyayı dehşete düşürdü. Mankaf bölgesindeki bir binada çıkan yangın hızla yayıldı. Kara bulutlar tüm binayı bir anda... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T12:32+0300
2024-06-12T12:32+0300
2024-06-12T12:32+0300
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yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
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Kuveyt'te yangın faciası yaşandı. Mankaf bölgesinde çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.Söz konusu görüntülerde kara dumanların binayı kapladığı görüldü.Yetkililer, olayın yerel saatle sabah 6:00'da yetkililere bildirildiğini aktararak, "Yangının meydana geldiği bina işçileri barındırmak için kullanılıyordu ve orada çok sayıda işçi vardı. Düzinelerce kişi kurtarıldı, ancak ne yazık ki yangından çıkan dumanın solunması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi” dedi.“Çok sayıda işçinin dar alanlara sıkıştırılmasına karşı her zaman uyarıda bulunuyoruz” diyen yetkili, yaşamını yitiren işçilerin istihdam türü ya da geldikleri yer hakkında bilgi vermedi.Kuveyt sağlık bakanlığı yangın nedeniyle yaklaşık 43 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kus-gribi-hindistana-ulasti-1084757545.html
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kuveyt, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
kuveyt, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
Kuveyt'te yangın faciası: Onlarca kişi hayatını kaybetti
: Kuveyt'ten gelen görüntüler tüm dünyayı dehşete düşürdü. Mankaf bölgesindeki bir binada çıkan yangın hızla yayıldı. Kara bulutlar tüm binayı bir anda kaplarken, ilk belirlemelere göre 41 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Kuveyt'te yangın faciası yaşandı. Mankaf bölgesinde çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
Söz konusu görüntülerde kara dumanların binayı kapladığı görüldü.
Yetkililer, olayın yerel saatle sabah 6:00'da yetkililere bildirildiğini aktararak, "Yangının meydana geldiği bina işçileri barındırmak için kullanılıyordu ve orada çok sayıda işçi vardı. Düzinelerce kişi kurtarıldı, ancak ne yazık ki yangından çıkan dumanın solunması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi” dedi.
“Çok sayıda işçinin dar alanlara sıkıştırılmasına karşı her zaman uyarıda bulunuyoruz” diyen yetkili, yaşamını yitiren işçilerin istihdam türü ya da geldikleri yer hakkında bilgi vermedi.
Kuveyt sağlık bakanlığı yangın nedeniyle yaklaşık 43 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.