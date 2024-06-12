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SON DAKİKA | Tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam geliyor
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kongre-uyesi-davidson-ukraynadaki-catisma-bizim-icin-tehdit-olusturmuyor-asker-gondermeyecegiz-1084749335.html
Kongre üyesi Davidson: Ukrayna’daki çatışma bizim için tehdit oluşturmuyor, asker göndermeyeceğiz
Kongre üyesi Davidson: Ukrayna’daki çatışma bizim için tehdit oluşturmuyor, asker göndermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin üyesi Davidson, ülkesinin Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini ve kendini sadece mali yardımla sınırlayacağını... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T08:32+0300
2024-06-12T08:29+0300
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Fox Business’e konuşan Temsilciler Meclisi üyesi Warren Davidson, “Ukrayna’ya ne kadar dolar göndersek ve bu dolarlar ne kadar kontrollü şekilde harcansa da, takviye olmadan Rusları yenmeye yetecek muharebe gücüne sahip değiller. Ukrayna’nın ne nüfusu, ne kaynakları, ne de çok sayıda silahı konuşlandırma yeteneği var" dedi. Tam da bu yüzden bazı muhafazakar politikacıların, Amerikan askerlerin Ukrayna’ya gönderme olasılığını dile getirdiğini belirten Davidson, sözlerini şöyle sürdürdü: Batı’da son zamanlarda Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahale ve Moskova ile savaş olasılığına ilişkin açıklamalar yapılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki cepheyi yarması ve Kiev’den ilgili talebin gelmesi durumunda askeri birlikler gönderebileceklerini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin bu fikre destek verdiğini öne sürmüştü.ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries de Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker göndererek müdahale etmek zorunda kalabileceklerini dile getirmişti.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine destek veren ülkelerin büyük kısmının, Ukrayna’ya asker göndermenin taşıdığı potansiyel tehlikenin farkında olduğunu ve bunun kesinlikle bu ülkelerin çıkarına olmadığını kaydetmişti.Batı’dan gelen tehditler bağlamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin orduya stratejik olmayan nükleer silah tatbikatını başlatma emrini vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/beyaz-saray-abd-bu-hafta-rusyaya-yeni-yaptirimlar-aciklayacak-1084744604.html
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ukrayna krizi, abd, kongre, abd temsilciler meclisi, ukrayna, askeri yardım, mali yardım, rusya, batı, emmanuel macron, dmitriy peskov, vladimir putin
ukrayna krizi, abd, kongre, abd temsilciler meclisi, ukrayna, askeri yardım, mali yardım, rusya, batı, emmanuel macron, dmitriy peskov, vladimir putin

Kongre üyesi Davidson: Ukrayna’daki çatışma bizim için tehdit oluşturmuyor, asker göndermeyeceğiz

08:32 12.06.2024
© Sputnik / Stringer / Multimedya arşivine gidinABD askerleri Kiev'de düzenlenen bağımsızlık günü geçidinde.
ABD askerleri Kiev'de düzenlenen bağımsızlık günü geçidinde. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© Sputnik / Stringer
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ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin üyesi Davidson, ülkesinin Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini ve kendini sadece mali yardımla sınırlayacağını kaydederek Ukrayna’daki çatışmanın ABD için doğrudan tehdit oluşturmadığını belirtti.
Fox Business’e konuşan Temsilciler Meclisi üyesi Warren Davidson, “Ukrayna’ya ne kadar dolar göndersek ve bu dolarlar ne kadar kontrollü şekilde harcansa da, takviye olmadan Rusları yenmeye yetecek muharebe gücüne sahip değiller. Ukrayna’nın ne nüfusu, ne kaynakları, ne de çok sayıda silahı konuşlandırma yeteneği var" dedi.
Tam da bu yüzden bazı muhafazakar politikacıların, Amerikan askerlerin Ukrayna’ya gönderme olasılığını dile getirdiğini belirten Davidson, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ancak bu çatışma ABD’ye doğrudan bir tehdit oluşturmadığından bu tamamen pratik değil. Bakın, eğer bu Amerika için gerçekten varoluşsal bir tehdit olsaydı o zaman neden Amerikan ordusunun Kiev’i savunmasını istediğimizi anlardım.
Batı’da son zamanlarda Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahale ve Moskova ile savaş olasılığına ilişkin açıklamalar yapılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki cepheyi yarması ve Kiev’den ilgili talebin gelmesi durumunda askeri birlikler gönderebileceklerini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin bu fikre destek verdiğini öne sürmüştü.
ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries de Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker göndererek müdahale etmek zorunda kalabileceklerini dile getirmişti.
Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine destek veren ülkelerin büyük kısmının, Ukrayna’ya asker göndermenin taşıdığı potansiyel tehlikenin farkında olduğunu ve bunun kesinlikle bu ülkelerin çıkarına olmadığını kaydetmişti.
Batı’dan gelen tehditler bağlamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin orduya stratejik olmayan nükleer silah tatbikatını başlatma emrini vermişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
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