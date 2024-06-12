https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kongre-uyesi-davidson-ukraynadaki-catisma-bizim-icin-tehdit-olusturmuyor-asker-gondermeyecegiz-1084749335.html

Kongre üyesi Davidson: Ukrayna’daki çatışma bizim için tehdit oluşturmuyor, asker göndermeyeceğiz

Kongre üyesi Davidson: Ukrayna’daki çatışma bizim için tehdit oluşturmuyor, asker göndermeyeceğiz

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin üyesi Davidson, ülkesinin Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini ve kendini sadece mali yardımla sınırlayacağını... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T08:32+0300

2024-06-12T08:32+0300

2024-06-12T08:29+0300

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Fox Business’e konuşan Temsilciler Meclisi üyesi Warren Davidson, “Ukrayna’ya ne kadar dolar göndersek ve bu dolarlar ne kadar kontrollü şekilde harcansa da, takviye olmadan Rusları yenmeye yetecek muharebe gücüne sahip değiller. Ukrayna’nın ne nüfusu, ne kaynakları, ne de çok sayıda silahı konuşlandırma yeteneği var" dedi. Tam da bu yüzden bazı muhafazakar politikacıların, Amerikan askerlerin Ukrayna’ya gönderme olasılığını dile getirdiğini belirten Davidson, sözlerini şöyle sürdürdü: Batı’da son zamanlarda Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahale ve Moskova ile savaş olasılığına ilişkin açıklamalar yapılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki cepheyi yarması ve Kiev’den ilgili talebin gelmesi durumunda askeri birlikler gönderebileceklerini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin bu fikre destek verdiğini öne sürmüştü.ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries de Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker göndererek müdahale etmek zorunda kalabileceklerini dile getirmişti.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine destek veren ülkelerin büyük kısmının, Ukrayna’ya asker göndermenin taşıdığı potansiyel tehlikenin farkında olduğunu ve bunun kesinlikle bu ülkelerin çıkarına olmadığını kaydetmişti.Batı’dan gelen tehditler bağlamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin orduya stratejik olmayan nükleer silah tatbikatını başlatma emrini vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/beyaz-saray-abd-bu-hafta-rusyaya-yeni-yaptirimlar-aciklayacak-1084744604.html

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ukrayna krizi, abd, kongre, abd temsilciler meclisi, ukrayna, askeri yardım, mali yardım, rusya, batı, emmanuel macron, dmitriy peskov, vladimir putin