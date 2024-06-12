https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kirim-daimi-temsilcisi-muradov-almanya-yine-ikiye-bolunuyor-1084754255.html

Kırım Daimi Temsilcisi Muradov: Almanya yine ikiye bölünüyor

Kırım Daimi Temsilcisi Muradov: Almanya yine ikiye bölünüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Almanya’nın iki karşıt siyasi... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T10:26+0300

2024-06-12T10:26+0300

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dünya

rusya

kırım

georgiy muradov

almanya

avrupa parlamentosu seçimleri

doğu almanya

batı almanya

almanya için alternatif (afd)

sahra wagenknecht

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Sputnik’e konuşan Muradov, “Avrupa Parlamentosu seçimleri, Almanya’nın iki karşıt siyasi kampa bölünme eğilimine işaret ediyor. Avrupa seçimleri sonucu Almanya’nın yeniden Doğu ve Batı olmak üzere iki Alman devletinin hatlarını edindiği harita üzerinde bile görülüyor. Elbette henüz orada sınır karakolları yok ama Alman halkı çoktan bölünmeye başladı” ifadesini kullandı.Doğu Almanya’daki seçimlerde Almanya İçin Alternatif partisinin ezici üstünlük elde ettiğini söyleyen Muradov, Sahra Wagenknecht liderliğindeki partinin de konumunu güçlendirdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Batı Almanya’da ise “NATO füzelerinin Rusya sakinlerinin üzerine düşmesini isteyen” politik güçlerin konumunun hâlâ güçlü olduğunu belirten Muradov, bu bağlamda daha önce Kırım’daki Alman topluluğunun, 1990’da imzalanan Almanya’nın birleşmesine ilişkin anlaşmanın Rusya tarafından feshedilmesi önerisinin güncel olduğunu söyledi. Kırımlı siyasetçi, “Bu, Almanya’yı yeniden iki devlet haline döndürürdür” dedi.Almanya'da AP seçimlerinde ilk sırayı 29 milletvekilliği kazanan Hristiyan demokrat CDU/CSU ittifakı, ikinci sırayı 17 milletvekili ile AfD aldı. Scholz liderliğindeki hükümet koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise 14 milletvekili kazanarak üçüncü sıraya geriledi. Koalisyonun diğer ortakları Yeşiller 12 ve Hür Demokrat Parti (FDP) 5 milletvekilliği kazanabildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/gurcu-televizyonundan-iddia-rusya-ve-gurcistan-diplomatik-iliskileri-yeniden-baslatiyor-1084752130.html

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almanya

doğu almanya

batı almanya

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rusya, kırım, georgiy muradov, almanya, avrupa parlamentosu seçimleri, doğu almanya, batı almanya, almanya için alternatif (afd), sahra wagenknecht, nato