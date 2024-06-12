https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/gurcu-televizyonundan-iddia-rusya-ve-gurcistan-diplomatik-iliskileri-yeniden-baslatiyor-1084752130.html
Gürcü televizyonundan iddia: Rusya ve Gürcistan diplomatik ilişkileri yeniden başlatıyor
Gürcü televizyonundan iddia: Rusya ve Gürcistan diplomatik ilişkileri yeniden başlatıyor
Sputnik Türkiye
Gürcü muhalif televizyon kanalı Mtavari Arkhi, Gürcistan ve Rusya hükümetlerinin diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak ve Moskova’da Gürcistan... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T09:32+0300
2024-06-12T09:32+0300
2024-06-12T09:30+0300
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Mtavari Arkhi televizyonunun haberinde, “Kaynaktan aldığımız bilgiye göre, iktidardaki Gürcü Rüyası ve Rusya yönetimi diplomatik ilişkileri yeniden başlatma bağlamında aktif çalışmalar ve müzakereler yürütüyor. Ülke yönetimi, Moskova’da Gürcistan Büyükelçiliğini açmayı planlıyor. Hatta personel seçimi başladı” ifadesine yer verildi.Rusya ve Gürcistan arasında diplomatik ilişkiler yok. İki ülke arasındaki diyalog, 2012 yılından bu yana Prag’da yürütülen Cenevre görüşmeleri ve Rus senatör Grigory Karasin ve Gürcistan temsilcisi Zurab Abaşidze arasındaki görüşmeler kapsamında sürdürülüyor.İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, Rusya’nın 26 Ağustos 2008’de Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını tanıması üzerine Gürcistan tarafından kesilmişti. Tiflis, bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıyor ve işgal altında olduğunu savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/matviyenko-rusya-tum-beseriyet-icin-onemli-olan-sorunlari-cozuyor-1084748316.html
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Gürcü televizyonundan iddia: Rusya ve Gürcistan diplomatik ilişkileri yeniden başlatıyor
Gürcü muhalif televizyon kanalı Mtavari Arkhi, Gürcistan ve Rusya hükümetlerinin diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak ve Moskova’da Gürcistan Büyükelçiliğinin açılması için aktif çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Mtavari Arkhi televizyonunun haberinde, “Kaynaktan aldığımız bilgiye göre, iktidardaki Gürcü Rüyası ve Rusya yönetimi diplomatik ilişkileri yeniden başlatma bağlamında aktif çalışmalar ve müzakereler yürütüyor. Ülke yönetimi, Moskova’da Gürcistan Büyükelçiliğini açmayı planlıyor. Hatta personel seçimi başladı” ifadesine yer verildi.
Rusya ve Gürcistan arasında diplomatik ilişkiler yok. İki ülke arasındaki diyalog, 2012 yılından bu yana Prag’da yürütülen Cenevre görüşmeleri ve Rus senatör Grigory Karasin ve Gürcistan temsilcisi Zurab Abaşidze arasındaki görüşmeler kapsamında sürdürülüyor.
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, Rusya’nın 26 Ağustos 2008’de Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını tanıması üzerine Gürcistan tarafından kesilmişti. Tiflis, bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıyor ve işgal altında olduğunu savunuyor.