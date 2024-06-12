https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/gurcu-televizyonundan-iddia-rusya-ve-gurcistan-diplomatik-iliskileri-yeniden-baslatiyor-1084752130.html

Gürcü televizyonundan iddia: Rusya ve Gürcistan diplomatik ilişkileri yeniden başlatıyor

Gürcü televizyonundan iddia: Rusya ve Gürcistan diplomatik ilişkileri yeniden başlatıyor

Sputnik Türkiye

Gürcü muhalif televizyon kanalı Mtavari Arkhi, Gürcistan ve Rusya hükümetlerinin diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak ve Moskova’da Gürcistan... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T09:32+0300

2024-06-12T09:32+0300

2024-06-12T09:30+0300

dünya

gürcistan

rusya

diplomatik ilişkiler

abhazya

güney osetya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1b/1082125787_214:0:1067:480_1920x0_80_0_0_01f7bf62ed8bfcfe141e1d4522fd0f73.jpg

Mtavari Arkhi televizyonunun haberinde, “Kaynaktan aldığımız bilgiye göre, iktidardaki Gürcü Rüyası ve Rusya yönetimi diplomatik ilişkileri yeniden başlatma bağlamında aktif çalışmalar ve müzakereler yürütüyor. Ülke yönetimi, Moskova’da Gürcistan Büyükelçiliğini açmayı planlıyor. Hatta personel seçimi başladı” ifadesine yer verildi.Rusya ve Gürcistan arasında diplomatik ilişkiler yok. İki ülke arasındaki diyalog, 2012 yılından bu yana Prag’da yürütülen Cenevre görüşmeleri ve Rus senatör Grigory Karasin ve Gürcistan temsilcisi Zurab Abaşidze arasındaki görüşmeler kapsamında sürdürülüyor.İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, Rusya’nın 26 Ağustos 2008’de Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını tanıması üzerine Gürcistan tarafından kesilmişti. Tiflis, bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıyor ve işgal altında olduğunu savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/matviyenko-rusya-tum-beseriyet-icin-onemli-olan-sorunlari-cozuyor-1084748316.html

gürcistan

rusya

abhazya

güney osetya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan, rusya, diplomatik ilişkiler, abhazya, güney osetya