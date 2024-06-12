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Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili davada karar
Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili davada karar
Sputnik Türkiye
Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili davada yargılanan 3 polis memuru hakkında beraat kararı verildi. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T17:04+0300
2024-06-12T17:04+0300
2024-06-12T17:07+0300
türkiye
tahir elçi
dava
son dakika
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9 yıl önce öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında mahkeme 3 polis memuru hakkında beraat kararı verdi.
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tahir elçi, dava, son dakika
tahir elçi, dava, son dakika
Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili davada karar
17:04 12.06.2024 (güncellendi: 17:07 12.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili davada yargılanan 3 polis memuru hakkında beraat kararı verildi.
9 yıl önce öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında mahkeme 3 polis memuru hakkında beraat kararı verdi.