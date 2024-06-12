İzmir'de plankton patlaması denizin rengini değiştirdi

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"Bu olayda tabii kirlilik başrolde" diyen Prof. Dr. Yaşar"2 milyona çıkınca bunlar ortamda oksijen bırakmaz ve ölürler. Her iki noktadaki renk farklılığının sebebi, farklı canlı türlerinin ölümüdür. Ama sonuç olarak bu olay denizin kirliliğiyle alakalıdır. İzmir Körfezi oldukça kirli" diye konuştu.