https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/istanbula-yeni-tramvay-hatti-3-ilceyi-birbirine-baglayacak-1084754813.html

İstanbul'a yeni tramvay hattı: 3 ilçeyi birbirine bağlayacak

İstanbul'a yeni tramvay hattı: 3 ilçeyi birbirine bağlayacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 3 ilçeyi birbirine bağlayacak Üsküdar-Kadıköy- Maltepe Tramvay Hattı, İBB Meclisinde oybirliği ile onaylandı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T10:49+0300

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türkiye

ibb

maltepe

üsküdar

kadıköy

tramvay

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''AnadoluTRAM'' ismi verilecek hat, İBB Meclisinde oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu proje Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma, Kadıköy'den Maltepe'ye uzanacak.Yapımına bu yıl başlanacak hattın toplam 21.3 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacağı açıklandı.Hattın günlük yolcu sayıları 2027'de 198 bin 964, 2040'ta 277 bin 302 ve 2050'de 312 bin 356 olarak hesaplandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/istanbulda-belirli-meydanlara-serinleme-noktalari-kuruluyor-1084751670.html

türkiye

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üsküdar

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