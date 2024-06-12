https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/istanbula-yeni-tramvay-hatti-3-ilceyi-birbirine-baglayacak-1084754813.html
İstanbul'a yeni tramvay hattı: 3 ilçeyi birbirine bağlayacak
İstanbul'a yeni tramvay hattı: 3 ilçeyi birbirine bağlayacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 3 ilçeyi birbirine bağlayacak Üsküdar-Kadıköy- Maltepe Tramvay Hattı, İBB Meclisinde oybirliği ile onaylandı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T10:49+0300
2024-06-12T10:49+0300
2024-06-12T10:49+0300
türkiye
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maltepe
üsküdar
kadıköy
tramvay
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''AnadoluTRAM'' ismi verilecek hat, İBB Meclisinde oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu proje Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma, Kadıköy'den Maltepe'ye uzanacak.Yapımına bu yıl başlanacak hattın toplam 21.3 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacağı açıklandı.Hattın günlük yolcu sayıları 2027'de 198 bin 964, 2040'ta 277 bin 302 ve 2050'de 312 bin 356 olarak hesaplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/istanbulda-belirli-meydanlara-serinleme-noktalari-kuruluyor-1084751670.html
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ibb, maltepe, üsküdar, kadıköy, tramvay
ibb, maltepe, üsküdar, kadıköy, tramvay
İstanbul'a yeni tramvay hattı: 3 ilçeyi birbirine bağlayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 3 ilçeyi birbirine bağlayacak Üsküdar-Kadıköy- Maltepe Tramvay Hattı, İBB Meclisinde oybirliği ile onaylandı.
''AnadoluTRAM'' ismi verilecek hat, İBB Meclisinde oybirliği ile kabul edildi.
Söz konusu proje Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma, Kadıköy'den Maltepe'ye uzanacak.
Yapımına bu yıl başlanacak hattın toplam 21.3 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacağı açıklandı.
Hattın günlük yolcu sayıları 2027'de 198 bin 964, 2040'ta 277 bin 302 ve 2050'de 312 bin 356 olarak hesaplandı.