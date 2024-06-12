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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/hizbullah-israil-saldirisinda-saha-komutaninin-oldugunu-acikladi-1084751305.html
Hizbullah, İsrail saldırısında saha komutanının öldüğünü açıkladı
Hizbullah, İsrail saldırısında saha komutanının öldüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında bir saha komutanı olmak üzere 4 mensubunun öldüğünü duyurdu. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T09:07+0300
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin
israil ordusu (idf)
hizbullah
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İsrail'in saldırıları nedeniyle meydana gelen kayıpları hakkında açıklama yapan Hizbullah, mesajında, unvanı için ‘komutan’ ifadesi kullanılan Talib Sami Abdullah'ın yanı sıra Muhammed Hüseyin Sabra, Ali Selim Sufan ve Hüseyin Kasım Hamid'in hayatını kaybettiğini bildirdi.Lübnan yerel medyasında geçen haberlerde ise Abdullah'ın 1969'da Lübnan'ın güneyindeki Adşit köyünde doğduğu ve Hizbullah'ın güney bölgesindeki önde gelen saha komutanlarından olduğu aktarıldı.Abdullah ve diğer Hizbullah mensuplarının, İsrail'in gece saatlerinde sınırdan yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Cuvaya köyüne düzenlediği hava saldırısında öldükleri kaydedildi.İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana Hizbullah daha önce de bir saha komutanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail 8 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanı Visam Hasan Tavil'i öldürmüştü.İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 339'a yükseldi.Hizbullah Hareketi, bir gün önce Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığını ve uçağın zorunlu şekilde geri döndüğünü bildirmişti.Uçağın zorunlu bir şekilde görevini yerine getiremeden geri döndüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/hizbullahtan-golan-tepelerine-yogun-roket-saldirisi-1084718597.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hizbullah, lübnan, ortadoğu, gazze, gazze şeridi

Hizbullah, İsrail saldırısında saha komutanının öldüğünü açıkladı

09:07 12.06.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail ordusu Lübnan Hizbullah saldırı
İsrail ordusu Lübnan Hizbullah saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında bir saha komutanı olmak üzere 4 mensubunun öldüğünü duyurdu.
İsrail'in saldırıları nedeniyle meydana gelen kayıpları hakkında açıklama yapan Hizbullah, mesajında, unvanı için ‘komutan’ ifadesi kullanılan Talib Sami Abdullah'ın yanı sıra Muhammed Hüseyin Sabra, Ali Selim Sufan ve Hüseyin Kasım Hamid'in hayatını kaybettiğini bildirdi.
Lübnan yerel medyasında geçen haberlerde ise Abdullah'ın 1969'da Lübnan'ın güneyindeki Adşit köyünde doğduğu ve Hizbullah'ın güney bölgesindeki önde gelen saha komutanlarından olduğu aktarıldı.
Abdullah ve diğer Hizbullah mensuplarının, İsrail'in gece saatlerinde sınırdan yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Cuvaya köyüne düzenlediği hava saldırısında öldükleri kaydedildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana Hizbullah daha önce de bir saha komutanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail 8 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanı Visam Hasan Tavil'i öldürmüştü.
İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 339'a yükseldi.
Hizbullah Hareketi, bir gün önce Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığını ve uçağın zorunlu şekilde geri döndüğünü bildirmişti.
Uçağın zorunlu bir şekilde görevini yerine getiremeden geri döndüğü kaydedildi.
Golan Tepeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
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Hizbullah’tan Golan Tepelerine yoğun roket saldırısı
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