https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/hizbullah-israil-saldirisinda-saha-komutaninin-oldugunu-acikladi-1084751305.html

Hizbullah, İsrail saldırısında saha komutanının öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail saldırısında saha komutanının öldüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında bir saha komutanı olmak üzere 4 mensubunun öldüğünü duyurdu. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T09:07+0300

2024-06-12T09:07+0300

2024-06-12T09:07+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

hizbullah

lübnan

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

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İsrail'in saldırıları nedeniyle meydana gelen kayıpları hakkında açıklama yapan Hizbullah, mesajında, unvanı için ‘komutan’ ifadesi kullanılan Talib Sami Abdullah'ın yanı sıra Muhammed Hüseyin Sabra, Ali Selim Sufan ve Hüseyin Kasım Hamid'in hayatını kaybettiğini bildirdi.Lübnan yerel medyasında geçen haberlerde ise Abdullah'ın 1969'da Lübnan'ın güneyindeki Adşit köyünde doğduğu ve Hizbullah'ın güney bölgesindeki önde gelen saha komutanlarından olduğu aktarıldı.Abdullah ve diğer Hizbullah mensuplarının, İsrail'in gece saatlerinde sınırdan yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Cuvaya köyüne düzenlediği hava saldırısında öldükleri kaydedildi.İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana Hizbullah daha önce de bir saha komutanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail 8 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanı Visam Hasan Tavil'i öldürmüştü.İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 339'a yükseldi.Hizbullah Hareketi, bir gün önce Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığını ve uçağın zorunlu şekilde geri döndüğünü bildirmişti.Uçağın zorunlu bir şekilde görevini yerine getiremeden geri döndüğü kaydedildi.

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israil

lübnan

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hizbullah, lübnan, ortadoğu, gazze, gazze şeridi