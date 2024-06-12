https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/hizbullah-israil-saldirisinda-saha-komutaninin-oldugunu-acikladi-1084751305.html
Hizbullah, İsrail saldırısında saha komutanının öldüğünü açıkladı
Hizbullah, İsrail saldırısında saha komutanının öldüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında bir saha komutanı olmak üzere 4 mensubunun öldüğünü duyurdu. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T09:07+0300
2024-06-12T09:07+0300
2024-06-12T09:07+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
hizbullah
lübnan
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
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İsrail'in saldırıları nedeniyle meydana gelen kayıpları hakkında açıklama yapan Hizbullah, mesajında, unvanı için ‘komutan’ ifadesi kullanılan Talib Sami Abdullah'ın yanı sıra Muhammed Hüseyin Sabra, Ali Selim Sufan ve Hüseyin Kasım Hamid'in hayatını kaybettiğini bildirdi.Lübnan yerel medyasında geçen haberlerde ise Abdullah'ın 1969'da Lübnan'ın güneyindeki Adşit köyünde doğduğu ve Hizbullah'ın güney bölgesindeki önde gelen saha komutanlarından olduğu aktarıldı.Abdullah ve diğer Hizbullah mensuplarının, İsrail'in gece saatlerinde sınırdan yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Cuvaya köyüne düzenlediği hava saldırısında öldükleri kaydedildi.İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana Hizbullah daha önce de bir saha komutanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail 8 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanı Visam Hasan Tavil'i öldürmüştü.İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 339'a yükseldi.Hizbullah Hareketi, bir gün önce Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığını ve uçağın zorunlu şekilde geri döndüğünü bildirmişti.Uçağın zorunlu bir şekilde görevini yerine getiremeden geri döndüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/hizbullahtan-golan-tepelerine-yogun-roket-saldirisi-1084718597.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hizbullah, lübnan, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hizbullah, lübnan, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
Hizbullah, İsrail saldırısında saha komutanının öldüğünü açıkladı
Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında bir saha komutanı olmak üzere 4 mensubunun öldüğünü duyurdu.
İsrail'in saldırıları nedeniyle meydana gelen kayıpları hakkında açıklama yapan Hizbullah, mesajında, unvanı için ‘komutan’ ifadesi kullanılan Talib Sami Abdullah'ın yanı sıra Muhammed Hüseyin Sabra, Ali Selim Sufan ve Hüseyin Kasım Hamid'in hayatını kaybettiğini bildirdi.
Lübnan yerel medyasında geçen haberlerde ise Abdullah'ın 1969'da Lübnan'ın güneyindeki Adşit köyünde doğduğu ve Hizbullah'ın güney bölgesindeki önde gelen saha komutanlarından olduğu aktarıldı.
Abdullah ve diğer Hizbullah mensuplarının, İsrail'in gece saatlerinde sınırdan yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Cuvaya köyüne düzenlediği hava saldırısında öldükleri kaydedildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana Hizbullah daha önce de bir saha komutanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail 8 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanı Visam Hasan Tavil'i öldürmüştü.
İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 339'a yükseldi.
Hizbullah Hareketi, bir gün önce Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığını ve uçağın zorunlu şekilde geri döndüğünü bildirmişti.
Uçağın zorunlu bir şekilde görevini yerine getiremeden geri döndüğü kaydedildi.