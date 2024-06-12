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SEYİR HALİ
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GÜN ORTASI
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54 dk
ANKARA FARKI
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ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
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İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
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Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
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Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
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İSPARK ücretlerine yüzde 35 zam geldi
İSPARK ücretlerine yüzde 35 zam geldi
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İspark ücretlerine yüzde 35'e varan zam geldi. Böylece 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya yükselecek. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
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ispark ücretleri, ispark ücretleri zam, ispark ücretleri ne kadar, ispark 1 saat ne kadar

İSPARK ücretlerine yüzde 35 zam geldi

18:16 12.06.2024 (güncellendi: 18:34 12.06.2024)
© AAİSPARK
İSPARK - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İspark ücretlerine yüzde 35'e varan zam geldi. Böylece 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya yükselecek.
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