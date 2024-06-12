https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ispark-ucretlerine-zam-geldi-1084772165.html
İSPARK ücretlerine yüzde 35 zam geldi
İSPARK ücretlerine yüzde 35 zam geldi
Sputnik Türkiye
İspark ücretlerine yüzde 35'e varan zam geldi. Böylece 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya yükselecek. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T18:16+0300
2024-06-12T18:16+0300
2024-06-12T18:34+0300
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İSPARK ücretlerine yüzde 35 zam geldi
18:16 12.06.2024 (güncellendi: 18:34 12.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
İspark ücretlerine yüzde 35'e varan zam geldi. Böylece 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya yükselecek.