https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/hizbullahtan-golan-tepelerine-yogun-roket-saldirisi-1084718597.html
Hizbullah’tan Golan Tepelerine yoğun roket saldırısı
Hizbullah’tan Golan Tepelerine yoğun roket saldırısı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepelerine Lübnan'dan yaklaşık 50 roketin atıldığını duyurdu. Atılan roketlerden bazılarının Golan'daki Katsirin... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T13:18+0300
2024-06-11T13:18+0300
2024-06-11T13:19+0300
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Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından Golan Tepelerine yaklaşık 50 roket atıldığı bildirilirken roketlerden bir kısmının hava savunma sistemiyle etkisiz hale getirildiği, bir kısmının ise açık alanlara düştüğü kaydedildi.Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.İsrail Kanal 12 televizyonu ise atılan roketlerden bazılarının Golan'daki Katsirin yerleşimini hedef aldığını ve bölgede yangın çıktığını aktardı.İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaştığı kaydedilen haberde bölgedeki yollardan birinin kapatıldığı ifade edildi.İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada ise Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin gönderdiği bir insansız hava aracının (İHA) kuzeydeki Hayfa kentinin açıklarında kıyı kesiminin yakınlarında engellendiği belirtildi.Gün içerisinde açıklama yapan Hizbullah Hareketi, Lübnan hava sahasını ihlal eden israil savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığını ve uçağın zorunlu bir şekilde geri döndüğünü bildirmişti.Açıklamada, "gece yarısı Lübnan hava sahasını ihlal eden düşman İsrail savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığı" ifade edildi.Uçağın zorunlu bir şekilde görevini yerine getirmeden geri döndüğü kaydedildi.Hizbullah 6 Haziran'da yaptığı benzer açıklamada yine aynı füze tipi ile bir savaş uçağının hedef alındığını duyurmuştu.Hizbullah’ın 2 mensubu daha öldüHizbullah yaptığı başka bir açıklamada İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 2 mensubunun öldüğünü duyurdu.Açıklamada, Bilal Alladdin ve Abbas Muhammed Nasir isimli Hizbullah mensuplarının hayatını kaybettikleri kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/israilden-lubnanin-dogusuna-hava-saldirisi-1084705934.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, abd
Hizbullah’tan Golan Tepelerine yoğun roket saldırısı
13:18 11.06.2024 (güncellendi: 13:19 11.06.2024)
İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepelerine Lübnan'dan yaklaşık 50 roketin atıldığını duyurdu. Atılan roketlerden bazılarının Golan'daki Katsirin yerleşimini hedef aldığı ve bölgede yangın çıktığı aktarıldı.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından Golan Tepelerine yaklaşık 50 roket atıldığı bildirilirken roketlerden bir kısmının hava savunma sistemiyle etkisiz hale getirildiği, bir kısmının ise açık alanlara düştüğü kaydedildi.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
İsrail Kanal 12 televizyonu ise atılan roketlerden bazılarının Golan'daki Katsirin yerleşimini hedef aldığını ve bölgede yangın çıktığını aktardı.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaştığı kaydedilen haberde bölgedeki yollardan birinin kapatıldığı ifade edildi.
İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada ise Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin gönderdiği bir insansız hava aracının (İHA) kuzeydeki Hayfa kentinin açıklarında kıyı kesiminin yakınlarında engellendiği belirtildi.
Gün içerisinde açıklama yapan Hizbullah Hareketi, Lübnan hava sahasını ihlal eden israil savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığını ve uçağın zorunlu bir şekilde geri döndüğünü bildirmişti.
Açıklamada, "gece yarısı Lübnan hava sahasını ihlal eden düşman İsrail savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığı" ifade edildi.
Uçağın zorunlu bir şekilde görevini yerine getirmeden geri döndüğü kaydedildi.
Hizbullah 6 Haziran'da yaptığı benzer açıklamada yine aynı füze tipi ile bir savaş uçağının hedef alındığını duyurmuştu.
Hizbullah’ın 2 mensubu daha öldü
Hizbullah yaptığı başka bir açıklamada İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 2 mensubunun öldüğünü duyurdu.
Açıklamada, Bilal Alladdin ve Abbas Muhammed Nasir isimli Hizbullah mensuplarının hayatını kaybettikleri kaydedildi.