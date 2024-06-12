'Hasta olduğuna inanmıyoruz' diyerek ambulansı durduran 1 şüpheli tutuklandı

“Kadiköy'den Bostancı istikametine Emirhan ile birlikte motorda seyir halindeydik. Ambulans şoförü E-5 üzerinde sirenleri açık bir şekilde araçları sollamaya devam ediyordu. Arkamızdan önümüze doğru geçerken şerit değiştirdi. Ben kendimi kurtarmak için bariyere yaklaştım. Motor hakimiyetimi kaybettim. Sonrasında toparladım. Sonra ambulans Bostancı sapağından bizi geçtikten sonra sahile doğru saptı. Bizde o istikamette gidiyorduk. Onu takip etmedim. Ali Tarhan Caddesi üzerinde trafik sıkıştığı için ambulans yavaşladı. Ben yanından geçerken aracında belki hastan yoktur. Trafiği birbirine kattı. Bizi neredeyse öldürüyordu. Aracı çok dikkatsiz sürüyordu. Ambulans şoförü daha sonra arkamızdan hem korna hem selektör yaparak bizi durdurdu. Yanıma yaklaştı. Gel bak içeri hasta var mi diye birden çok kez söyledi. Kendisi durdurdu. Araçtan arkadaşı da indi. Beni durduran kendisidir. Ben aracın yan tarafındaydım. Kapıyı açtılar ve hastayı gösterdiler bize. Benimde boşluğuma geldi. Aç bak dedim. Aç bak dediğim için pişmanım. Keşke demeseydim. Sireni de çalıyordu. Ambulansın arkasında hasta nakil aracı yazıyordu. Belediye ambulansıymış. Ben aracın önünü kesmedim. Olaydan dolayı pişmanım. Mobese kayıtları da mevcuttur. Görüntülerin incelenmesini talep ediyorum. Tutuksuz yargilanmama karar verilsin.”