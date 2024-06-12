https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/matviyenko-rusya-tum-beseriyet-icin-onemli-olan-sorunlari-cozuyor-1084748316.html

Matviyenko: Rusya, tüm beşeriyet için önemli olan sorunları çözüyor

Matviyenko: Rusya, tüm beşeriyet için önemli olan sorunları çözüyor

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, dünyanın bir yol ayrımında olduğu bir dönemde Rusya’nın, Batı’nın çıkmaz yoluna... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T07:49+0300

2024-06-12T07:49+0300

2024-06-12T07:46+0300

dünya

rusya

rusya günü

rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi

valentina matviyenko

batı

alternatif

insanlık

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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, ülkede bugün kutlanan 12 Haziran Rusya Günü nedeniyle kendi bloğu için kaleme aldığı yazıda, “Dünyanın sadece teknolojik ve sosyoekonomik değil, aynı zamanda uygar kalkınmanın da yeni bir aşamasına girmiş olduğu günümüzde gerçekten de tüm beşeriyetin geleceği belirleniyor. Abartmıyorum. Dünya bir yol ayrımında. Batı’nın kültürel ve manevi yaşamında olup bitenler onun, insanı tam anlamıyla insan, yani sadece tüketen değil düşünen, hisseden, yaratan bir kişilik, bir varlık yapan her şeyden ‘kurtulma’ yönünde sürüklendiği konusunda hiçbir şüphe bırakmıyor” ifadesini kullandı.“İnsanlıktan çıkarma” politikasına en aktif ve tutarlı şekilde karşı çıkan, insanın iyiliği, yaşama ve kapsamlı gelişme hakkı, iyinin üstünlüğü ve kötünün reddi, adalet, karşılıklı yardım, güçlü aile gibi hümanizmin temel değerlerine dayanan medeniyetin korunması için mücadele eden ülkenin Rusya olduğunu kaydeden Matviyenko, “Tüm bunlar, Dostoyevskiy’in Rus halkının doğasında var olduğu bir şey olarak nitelendirdiği evrensel insanlık içgüdüsü” diye yazdı.Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun, 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık ilan ettiği tarih Rusya Günü olarak kutlanıyor.Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor.Ülkede bu bayram ‘Bağımsızlık Günü’ olarak da anılıyor, ancak bu isim resmi belgelerde geçmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/rusya-gunu-istanbulda-resepsiyonla-kutlandi-1084742635.html

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rusya, rusya günü, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi, valentina matviyenko, batı, alternatif, insanlık