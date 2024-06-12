https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/matviyenko-rusya-tum-beseriyet-icin-onemli-olan-sorunlari-cozuyor-1084748316.html
Matviyenko: Rusya, tüm beşeriyet için önemli olan sorunları çözüyor
Matviyenko: Rusya, tüm beşeriyet için önemli olan sorunları çözüyor
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, dünyanın bir yol ayrımında olduğu bir dönemde Rusya’nın, Batı’nın çıkmaz yoluna... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T07:49+0300
2024-06-12T07:49+0300
2024-06-12T07:46+0300
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rusya
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rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi
valentina matviyenko
batı
alternatif
insanlık
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, ülkede bugün kutlanan 12 Haziran Rusya Günü nedeniyle kendi bloğu için kaleme aldığı yazıda, “Dünyanın sadece teknolojik ve sosyoekonomik değil, aynı zamanda uygar kalkınmanın da yeni bir aşamasına girmiş olduğu günümüzde gerçekten de tüm beşeriyetin geleceği belirleniyor. Abartmıyorum. Dünya bir yol ayrımında. Batı’nın kültürel ve manevi yaşamında olup bitenler onun, insanı tam anlamıyla insan, yani sadece tüketen değil düşünen, hisseden, yaratan bir kişilik, bir varlık yapan her şeyden ‘kurtulma’ yönünde sürüklendiği konusunda hiçbir şüphe bırakmıyor” ifadesini kullandı.“İnsanlıktan çıkarma” politikasına en aktif ve tutarlı şekilde karşı çıkan, insanın iyiliği, yaşama ve kapsamlı gelişme hakkı, iyinin üstünlüğü ve kötünün reddi, adalet, karşılıklı yardım, güçlü aile gibi hümanizmin temel değerlerine dayanan medeniyetin korunması için mücadele eden ülkenin Rusya olduğunu kaydeden Matviyenko, “Tüm bunlar, Dostoyevskiy’in Rus halkının doğasında var olduğu bir şey olarak nitelendirdiği evrensel insanlık içgüdüsü” diye yazdı.Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun, 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık ilan ettiği tarih Rusya Günü olarak kutlanıyor.Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor.Ülkede bu bayram ‘Bağımsızlık Günü’ olarak da anılıyor, ancak bu isim resmi belgelerde geçmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/rusya-gunu-istanbulda-resepsiyonla-kutlandi-1084742635.html
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rusya, rusya günü, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi, valentina matviyenko, batı, alternatif, insanlık
rusya, rusya günü, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi, valentina matviyenko, batı, alternatif, insanlık
Matviyenko: Rusya, tüm beşeriyet için önemli olan sorunları çözüyor
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, dünyanın bir yol ayrımında olduğu bir dönemde Rusya’nın, Batı’nın çıkmaz yoluna alternatif oluşturan az sayıdaki ülkeden biri olduğunu belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, ülkede bugün kutlanan 12 Haziran Rusya Günü nedeniyle kendi bloğu için kaleme aldığı yazıda, “Dünyanın sadece teknolojik ve sosyoekonomik değil, aynı zamanda uygar kalkınmanın da yeni bir aşamasına girmiş olduğu günümüzde gerçekten de tüm beşeriyetin geleceği belirleniyor. Abartmıyorum. Dünya bir yol ayrımında. Batı’nın kültürel ve manevi yaşamında olup bitenler onun, insanı tam anlamıyla insan, yani sadece tüketen değil düşünen, hisseden, yaratan bir kişilik, bir varlık yapan her şeyden ‘kurtulma’ yönünde sürüklendiği konusunda hiçbir şüphe bırakmıyor” ifadesini kullandı.
Günümüzde ülkemiz, Batı’nın çıkmaz yoluna alternatif temsil eden ve gösteren az sayıdaki ülkeden biri.
“İnsanlıktan çıkarma” politikasına en aktif ve tutarlı şekilde karşı çıkan, insanın iyiliği, yaşama ve kapsamlı gelişme hakkı, iyinin üstünlüğü ve kötünün reddi, adalet, karşılıklı yardım, güçlü aile gibi hümanizmin temel değerlerine dayanan medeniyetin korunması için mücadele eden ülkenin Rusya olduğunu kaydeden Matviyenko, “Tüm bunlar, Dostoyevskiy’in Rus halkının doğasında var olduğu bir şey olarak nitelendirdiği evrensel insanlık içgüdüsü” diye yazdı.
Gördüğümüz gibi Rusya bir kez daha tüm uluslararası toplum ve bir bütün olarak beşeriyet için önemli olan sorunları çözüyor. Başarılı bir şekilde çözdüğünü düşünüyorum. Yeni jeopolitik gerçeklik, yani adil bir dünya düzeni için verilen mücadelede yalnız olmadığımız gerçeği bunu doğruluyor. Önümüzde, ülkemizin gerçek dünya çoğunluğunun liderlerinden biri olarak küresel rolünün onaylanması olduğuna inanıyorum.
Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun, 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık ilan ettiği tarih Rusya Günü olarak kutlanıyor.
Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor.
Ülkede bu bayram ‘Bağımsızlık Günü’ olarak da anılıyor, ancak bu isim resmi belgelerde geçmiyor.