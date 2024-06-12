https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/gazetecinin-dovuldugu-davada-tanik-dinlendi-ben-vurdugunu-ve-hakaret-ettigini-duymadim-gormedim-1084758959.html

Gazetecinin dövüldüğü davada tanık dinlendi: 'Ben vurduğunu ve hakaret ettiğini duymadım, görmedim'

Gazetecinin dövüldüğü davada tanık dinlendi: 'Ben vurduğunu ve hakaret ettiğini duymadım, görmedim'

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de gazeteci Mustafa Uslu'nun, aralarında İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yeğeninin de bulunduğu 4 şahsın saldırısına uğrayarak... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T12:30+0300

2024-06-12T12:30+0300

2024-06-12T12:30+0300

türkiye

kocaeli

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gazeteci

dilovası

tanık

dava

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Dilovası Belediyesi ekipleri, 2021'de İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Köseler köyündeki çiftlik arazisinde inceleme yaptı.O incelemede 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine inşa edildiği tespit edildi. Çiftlikle ilgili talep edilen ruhsat ve diğer resmi belgeler ibraz edilemedi.Dilovası Belediyesi, yapıların ruhsatlı hale dönüştürülmesi için süre verdi ancak Türkkan bu süre zarfında adım atmadı.Tahliye kararının kesinleşmesinin ardından bölgeye giden Dilovası Belediyesi ekipleri, çiftlik yetkililerine verilen sürenin sonuna geldiğini bildirdi. Daha sonra çiftlikte yapılan incelemelerin ardından tahliye işlemi başlatıldı. 22 Haziran 2021'de çiftlikte yıkım çalışmaları yapıldı.Gazeteci darp edildiDevam eden yıkım çalışmalarını takip eden eski İHA Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan'ın yeğeninin de aralarında bulunduğu 4 kişinin saldırısına uğradı. Şahıslar tarafından ağır şekilde darp edilen ve kanlar içinde kalan Uslu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar, Uslu'nun kamerası ve ekipmanlarını da kırdı.İ.H. kısa sürede serbest bırakıldıOlaya ilişkin Lütfü Türkkan'ın yeğeni İ.H., şoförü Ç.Ç. çiftliğin sorumlusu A.Y.ile Lütfü Türkkan'ın oğlunun arkadaşı olan ve olaya karışan Y.Ç. hakkında dava açıldı. Olaya ilişkin İbrahim Hasarcı tutuklandı ve kısa sürede serbest bırakıldı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı."İbrahim elinden dronu almaya çalıştı"Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Gebze 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen O.N, "Ben Nezirağa Besi Çiftliğine söküm işlemleri yapan şirket adına gitmiştim. Söküm başladıktan sonra ikinci gün olay meydana geldi. Ben havada bir dron fark ettim. Yüzümü dronun olduğu yöne çevirdiğimde bir şahsın olduğunu gördüm. Çiftlik sahibi olan İ. , bu şahsa doğru giderek çekim yapamayacağını, görüntüleri silmesi gerektiğini yüksek sesle söyledi. Gazeteci olduğunu öğrendiğim kişi, dronu eline alıp uzaklaşmak isterken İ. elinden dronu almaya çalıştı. Bu esnada İbrahim 'jandarma' diye bağırıp yardım istemişti ve elinden dronu almak isterken birlikte yere düştüler. Bu esnada A.,Y'ye yakın mesafedeydi. Ahmet tarafları yerden kaldırmaya çalıştı. Taraflar yerdeyken de dronu almaya çalışıyorlardı. Olay yerinde Ç. ve Y. yoktu. Çağhan personele yemek almak için köye gitmişti. Y.'nin da nerede olduğunu bilmiyorum. Ben İ.'nin Mustafa Uslu'ya vurduğunu ve hakaret ettiğini duymadım, görmedim. Mesafem yaklaşık 20-30 metre civarındaydı" dedi.Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kadikoyde-icinde-hasta-olduguna-inanmayip-ambulansin-onunu-kesen-sahislar-yakalandi-1084757302.html

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