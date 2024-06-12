https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/fenerbahcede-ilk-ayrilik-jose-mourinho-biletini-kesti-1084752236.html
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Jose Mourinho biletini kesti
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Jose Mourinho biletini kesti
Sputnik Türkiye
Portekizli teknik adam, yeni sezon öncesi takımdan ayrılmasını istediği ilk oyuncuya karar verdi. Ryan Kent'in takımdan ayrılmasını istediği açıklandı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T09:36+0300
2024-06-12T09:36+0300
2024-06-12T09:36+0300
spor
ryan kent
fenerbahçe
jose mourinho
ayrılık
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi takımdaki kadro seçimi çalışmalarına başladı.Portekizli teknik direktör, çalışmak istemediğini belirttiği Ryan Kent ile yolları ayırmak istediği açıklandı. Edinilen bilgiye göre, Portekizli çalıştırıcının Kent'in geçtiğimiz sezonki kulübe karşı olan tavrı nedeniyle yeni sezon kadroda yer almasını istemediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ispanya-bunu-konusuyor-real-madridde-ortaligi-karistiran-biri-gidecekse-arda-guler-gider-iddiasi-1084748167.html
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ryan kent, fenerbahçe, jose mourinho, ayrılık
ryan kent, fenerbahçe, jose mourinho, ayrılık
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Jose Mourinho biletini kesti
Portekizli teknik adam, yeni sezon öncesi takımdan ayrılmasını istediği ilk oyuncuya karar verdi. Ryan Kent'in takımdan ayrılmasını istediği açıklandı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi takımdaki kadro seçimi çalışmalarına başladı.
Portekizli teknik direktör, çalışmak istemediğini belirttiği Ryan Kent ile yolları ayırmak istediği açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, Portekizli çalıştırıcının Kent'in geçtiğimiz sezonki kulübe karşı olan tavrı nedeniyle yeni sezon kadroda yer almasını istemediği belirtildi.