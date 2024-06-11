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SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan’la bir araya geldi
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İspanya'nın gözü Türkiye'nin milli maçındaydı: Montella'ya Arda Güler nedeniyle tepki gösterdiler
İspanya'nın gözü Türkiye'nin milli maçındaydı: Montella'ya Arda Güler nedeniyle tepki gösterdiler
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, son dakikada... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T12:15+0300
2024-06-11T12:15+0300
spor
vincenzo montella
a milli futbol takımı
a milli futbol takımı
türkiye a milli futbol takımı
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maç
futbol
arda güler
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık maçını Polonya'ya karşı oynayan A Milli Takım, deplasmanda 2-1 yenildi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Türkiye, ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'i oyuna dahil etti. Barış Alper, attığı golle skoru eşitlerken, Arda Güler performansıyla takımını ateşledi.Arda Güler’in performansı19 yaşındaki yıldız oyuncu, 45 dakikada beş kez top kaptı ve dokuz ikili mücadelenin tamamında üstünlük sağladı. Dört şut pası veren Arda Güler, yüzde 89 pas isabetiyle oynadı ve rakip kaleye çektiği dört şutun ikisinde isabet sağladı. İspanyol basını, genç oyuncunun performansını yakından takip etti.İspanyol basını yakın takipteMarca: "Galibiyet Polonya'ya pahalıya patladı, Türkiye Arda Güler için umutlandı" başlıklı haberinde, "İkinci yarıda Arda Güler ön plandaydı. Real Madridli oyuncu takıma yaratıcılık kazandırmak için oyuna girdi" ifadelerine yer verdi.AS: "Polonyalı forvet Lewandowski, Türkiye karşısında ilk yarıda oyundan çıkarak alarm zillerini çaldırdı. Arda Güler, muazzam kalitesiyle Montella'nın milli takımında ilk 11'de yer almak için fazlasıyla yeterli olduğunu gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.Defenca Central: "Arda Güler şov yapıyor: Türkiye ile daha fazla dakika istiyor" başlıklı haberinde, "Genç Türk oyuncu 45 dakika oynadı ve büyük işler için hazır olduğunu gösterdi. Vincenzo Montella'nın grup aşamasından çıkma şansı olması için ona daha fazla rol vermesi gerektiğini gösterdi" ifadelerini kullandı.Montella’yı eleştirdiler: 'Neden ikinci yarıda oyuna aldın?'İspanyol basını, Montella'nın Arda Güler'i ikinci yarıda oyuna alma kararını eleştirirken, genç oyuncunun daha fazla süre alması gerektiğini vurguladı. Arda Güler'in performansı, Real Madrid taraftarları arasında da büyük yankı uyandırdı.A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya yenilmesine rağmen, Arda Güler'in performansı umut verdi. Genç yetenek, gelecekte daha fazla süre alarak takımına katkı sağlamayı hedefliyor.
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vincenzo montella, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, polonya, maç, futbol, arda güler
vincenzo montella, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, polonya, maç, futbol, arda güler

İspanya'nın gözü Türkiye'nin milli maçındaydı: Montella'ya Arda Güler nedeniyle tepki gösterdiler

12:15 11.06.2024
© FotoğrafArda Güler Montella
Arda Güler Montella - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© Fotoğraf
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, son dakikada yedikleri golle mağlup olurken, Arda Güler performansıyla büyük beğeni topladı. İspanyol basını, Arda Güler'i ikinci yarıda oyuna alan teknik direktör Vincenzo Montella'nın kararını eleştirdi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık maçını Polonya'ya karşı oynayan A Milli Takım, deplasmanda 2-1 yenildi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Türkiye, ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'i oyuna dahil etti. Barış Alper, attığı golle skoru eşitlerken, Arda Güler performansıyla takımını ateşledi.

Arda Güler’in performansı

19 yaşındaki yıldız oyuncu, 45 dakikada beş kez top kaptı ve dokuz ikili mücadelenin tamamında üstünlük sağladı. Dört şut pası veren Arda Güler, yüzde 89 pas isabetiyle oynadı ve rakip kaleye çektiği dört şutun ikisinde isabet sağladı. İspanyol basını, genç oyuncunun performansını yakından takip etti.

İspanyol basını yakın takipte

Marca: "Galibiyet Polonya'ya pahalıya patladı, Türkiye Arda Güler için umutlandı" başlıklı haberinde, "İkinci yarıda Arda Güler ön plandaydı. Real Madridli oyuncu takıma yaratıcılık kazandırmak için oyuna girdi" ifadelerine yer verdi.
AS: "Polonyalı forvet Lewandowski, Türkiye karşısında ilk yarıda oyundan çıkarak alarm zillerini çaldırdı. Arda Güler, muazzam kalitesiyle Montella'nın milli takımında ilk 11'de yer almak için fazlasıyla yeterli olduğunu gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.
Defenca Central: "Arda Güler şov yapıyor: Türkiye ile daha fazla dakika istiyor" başlıklı haberinde, "Genç Türk oyuncu 45 dakika oynadı ve büyük işler için hazır olduğunu gösterdi. Vincenzo Montella'nın grup aşamasından çıkma şansı olması için ona daha fazla rol vermesi gerektiğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Montella’yı eleştirdiler: 'Neden ikinci yarıda oyuna aldın?'

İspanyol basını, Montella'nın Arda Güler'i ikinci yarıda oyuna alma kararını eleştirirken, genç oyuncunun daha fazla süre alması gerektiğini vurguladı. Arda Güler'in performansı, Real Madrid taraftarları arasında da büyük yankı uyandırdı.
A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya yenilmesine rağmen, Arda Güler'in performansı umut verdi. Genç yetenek, gelecekte daha fazla süre alarak takımına katkı sağlamayı hedefliyor.
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