https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/duma-baskani-volodin-ekonomimizi-paramparca-edeceklerdi-ama-ulkemiz-gelisiyor-1084750353.html

Duma Başkanı Volodin: Ekonomimizi paramparça edeceklerdi, ama ülkemiz gelişiyor

Duma Başkanı Volodin: Ekonomimizi paramparça edeceklerdi, ama ülkemiz gelişiyor

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD ve Avrupa Birliği’nin Rus ekonomisini paramparça edecekleri yönündeki açıklamalarına... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T08:45+0300

2024-06-12T08:45+0300

2024-06-12T08:42+0300

dünya

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

vyaçeslav volodin

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avrupa birliği

washington

brüksel

rus ekonomisi

kalkınma

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Ülkede bugün kutlanan 12 Haziran Rusya Günü vesilesiyle vatandaşları kutlayan Duma Başkanı Volodin, Telegram paylaşımında şunu yazdı:Rusya’nın bin yılı aşkın bir tarihe sahip olduğunu anımsatan Volodin, “Rusya farklı dönemlerden geçti. Ancak en zor zamanlarda insanlar her zaman birlik oldu, anavatanlarını savunmak için omuz omuza durdular” diye kaydetti.Duma Başkanı, “Sorunlar bizi daha da güçlü yapıyor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/matviyenko-rusya-tum-beseriyet-icin-onemli-olan-sorunlari-cozuyor-1084748316.html

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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, abd, avrupa birliği, washington, brüksel, rus ekonomisi, kalkınma