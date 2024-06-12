https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/duma-baskani-volodin-ekonomimizi-paramparca-edeceklerdi-ama-ulkemiz-gelisiyor-1084750353.html
Duma Başkanı Volodin: Ekonomimizi paramparça edeceklerdi, ama ülkemiz gelişiyor
Duma Başkanı Volodin: Ekonomimizi paramparça edeceklerdi, ama ülkemiz gelişiyor
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD ve Avrupa Birliği’nin Rus ekonomisini paramparça edecekleri yönündeki açıklamalarına... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T08:45+0300
2024-06-12T08:45+0300
2024-06-12T08:42+0300
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vyaçeslav volodin
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washington
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rus ekonomisi
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Ülkede bugün kutlanan 12 Haziran Rusya Günü vesilesiyle vatandaşları kutlayan Duma Başkanı Volodin, Telegram paylaşımında şunu yazdı:Rusya’nın bin yılı aşkın bir tarihe sahip olduğunu anımsatan Volodin, “Rusya farklı dönemlerden geçti. Ancak en zor zamanlarda insanlar her zaman birlik oldu, anavatanlarını savunmak için omuz omuza durdular” diye kaydetti.Duma Başkanı, “Sorunlar bizi daha da güçlü yapıyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/matviyenko-rusya-tum-beseriyet-icin-onemli-olan-sorunlari-cozuyor-1084748316.html
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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, abd, avrupa birliği, washington, brüksel, rus ekonomisi, kalkınma
rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, abd, avrupa birliği, washington, brüksel, rus ekonomisi, kalkınma
Duma Başkanı Volodin: Ekonomimizi paramparça edeceklerdi, ama ülkemiz gelişiyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD ve Avrupa Birliği’nin Rus ekonomisini paramparça edecekleri yönündeki açıklamalarına rağmen Rusya’nın gelişmeye devam ettiğini belirtti.
Ülkede bugün kutlanan 12 Haziran Rusya Günü vesilesiyle vatandaşları kutlayan Duma Başkanı Volodin, Telegram paylaşımında şunu yazdı:
Son 10 yılda ülkemize 21 binin üzerinde yaptırım uygulandı. Washington ve Brüksel’in Rusya Federasyonu ekonomisini paramparça edecekleri yönündeki açıklamalarına rağmen ülke gelişiyor.
Rusya’nın bin yılı aşkın bir tarihe sahip olduğunu anımsatan Volodin, “Rusya farklı dönemlerden geçti. Ancak en zor zamanlarda insanlar her zaman birlik oldu, anavatanlarını savunmak için omuz omuza durdular” diye kaydetti.
Duma Başkanı, “Sorunlar bizi daha da güçlü yapıyor” diye ekledi.