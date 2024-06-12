https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ak-parti-guzelyurt-genclik-kollari-baskani-okan-yalcin-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1084753630.html
AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın trafik kazasında hayatını kaybetti
AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın trafik kazasında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T10:18+0300
2024-06-12T10:18+0300
2024-06-12T10:18+0300
yaşam
trafik kazası
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AK Parti Güzelyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın idaresindeki hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesi girişinde R.K kontrolündeki otomobille çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Sürücü Yalçın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.Diğer sürücü R.K ile araçlardaki E.D ve E.A yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/okul-yolunda-tehlikeli-arac-kullanan-surucuye-7-bin-945-lira-ceza-kesildi-1084746927.html
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trafik kazası, aksaray, güzelyurt, ak parti
trafik kazası, aksaray, güzelyurt, ak parti
AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın trafik kazasında hayatını kaybetti
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
AK Parti Güzelyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın idaresindeki hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesi girişinde R.K kontrolündeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü Yalçın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Diğer sürücü R.K ile araçlardaki E.D ve E.A yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.