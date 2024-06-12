https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ak-parti-guzelyurt-genclik-kollari-baskani-okan-yalcin-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1084753630.html

AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın trafik kazasında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T10:18+0300

2024-06-12T10:18+0300

2024-06-12T10:18+0300

yaşam

trafik kazası

aksaray

güzelyurt

ak parti

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AK Parti Güzelyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın idaresindeki hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesi girişinde R.K kontrolündeki otomobille çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Sürücü Yalçın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.Diğer sürücü R.K ile araçlardaki E.D ve E.A yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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