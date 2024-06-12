https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/danimarka-basbakani-frederiksen-saldirinin-ardindan-ilk-kez-konustu-henuz-kendimde-degilim-1084755353.html

Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırının ardından ilk kez konuştu: 'Henüz kendimde değilim'

Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırının ardından ilk kez konuştu: 'Henüz kendimde değilim'

Sputnik Türkiye

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, geçen hafta başkent Kopenhag'da saldırıya uğramış ve boyun incinmesi yaşamıştı. Saldırının ardından ilk kez konuşan... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T11:13+0300

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mette frederiksen

danimarka

kopenhag

dünya

saldırı

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Geçen hafta saldırıya uğrayan ve yaşadığı şoku hala atlatamadığını belirten Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, DR'ye verdiği röportajda ''Pek iyi durumda değilim ve henüz tam olarak kendimde değilim'' ifadelerini kullandı. Hafif şekilde boyun incinmesi yaşayan Frederiksen, "Birinin sahip olduğunuz son fiziksel sınırı aşması çok korkutucuydu. Bunda biraz şok ve şaşkınlık var." sözlerine yer verdi.Ne olmuştu?Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğrayarak hafif şekilde yaralanmıştı.

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mette frederiksen, danimarka, kopenhag, saldırı