https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/danimarka-basbakani-frederiksen-saldirinin-ardindan-ilk-kez-konustu-henuz-kendimde-degilim-1084755353.html
Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırının ardından ilk kez konuştu: 'Henüz kendimde değilim'
Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırının ardından ilk kez konuştu: 'Henüz kendimde değilim'
Sputnik Türkiye
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, geçen hafta başkent Kopenhag'da saldırıya uğramış ve boyun incinmesi yaşamıştı. Saldırının ardından ilk kez konuşan... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T11:13+0300
2024-06-12T11:13+0300
2024-06-12T11:45+0300
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Geçen hafta saldırıya uğrayan ve yaşadığı şoku hala atlatamadığını belirten Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, DR'ye verdiği röportajda ''Pek iyi durumda değilim ve henüz tam olarak kendimde değilim'' ifadelerini kullandı. Hafif şekilde boyun incinmesi yaşayan Frederiksen, "Birinin sahip olduğunuz son fiziksel sınırı aşması çok korkutucuydu. Bunda biraz şok ve şaşkınlık var." sözlerine yer verdi.Ne olmuştu?Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğrayarak hafif şekilde yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kirim-daimi-temsilcisi-muradov-almanya-yine-ikiye-bolunuyor-1084754255.html
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mette frederiksen, danimarka, kopenhag, saldırı
mette frederiksen, danimarka, kopenhag, saldırı
Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırının ardından ilk kez konuştu: 'Henüz kendimde değilim'
11:13 12.06.2024 (güncellendi: 11:45 12.06.2024)
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, geçen hafta başkent Kopenhag'da saldırıya uğramış ve boyun incinmesi yaşamıştı. Saldırının ardından ilk kez konuşan Frederiksen "Birinin sahip olduğunuz son fiziksel sınırı aşması çok korkutucuydu. Bunda biraz şok ve şaşkınlık var." dedi
Geçen hafta saldırıya uğrayan ve yaşadığı şoku hala atlatamadığını belirten Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, DR'ye verdiği röportajda ''Pek iyi durumda değilim ve henüz tam olarak kendimde değilim'' ifadelerini kullandı.
Hafif şekilde boyun incinmesi yaşayan Frederiksen, "Birinin sahip olduğunuz son fiziksel sınırı aşması çok korkutucuydu. Bunda biraz şok ve şaşkınlık var." sözlerine yer verdi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğrayarak hafif şekilde yaralanmıştı.