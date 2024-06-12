Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesine ilişkin açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filler gerçekten ‘asla unutmaz’ mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları bu sene ne kadar?
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
18:35
4 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
19:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den yeni yaptırım hamlesi
19:38
4 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
19:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/cumhurbaskani-erdoganin-ispanya-krali-6-felipe-ile-gorusmesine-iliskin-aciklama-1084780081.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T23:46+0300
2024-06-12T23:59+0300
dünya
ispanya
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084779657_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_8420559996897abeca795254645d7652.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.'Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan görüşmeye yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/cumhurbaskani-erdogan-bugun-ispanyaya-gidiyor-1084756789.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084779657_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_150edf36856c4c51a59df845651ef7ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, recep tayyip erdoğan
ispanya, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesine ilişkin açıklama

23:46 12.06.2024 (güncellendi: 23:59 12.06.2024)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© İHA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.
Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
1/2
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
2/2
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

'Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan görüşmeye yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden, savunma sanayii alanında iş birliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya’nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin’e verdiği desteğin çok önemli olduğunu, bu süreçte uluslararası camianın İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Kral Felipe’i en kısa vakitte mutlaka Türkiye’ye beklediğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gidiyor
11:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала