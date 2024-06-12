Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesine ilişkin açıklama
23:46 12.06.2024 (güncellendi: 23:59 12.06.2024)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.
Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
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© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
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© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
1/2
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
2/2
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
'Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı VI. Felipe ile Madrid’de bir görüşme gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 12, 2024
Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede… pic.twitter.com/QWuhTPVgOV
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan görüşmeye yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden, savunma sanayii alanında iş birliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya’nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin’e verdiği desteğin çok önemli olduğunu, bu süreçte uluslararası camianın İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Kral Felipe’i en kısa vakitte mutlaka Türkiye’ye beklediğini söyledi.