https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/cumhurbaskani-erdoganin-ispanya-krali-6-felipe-ile-gorusmesine-iliskin-aciklama-1084780081.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T23:46+0300

2024-06-12T23:46+0300

2024-06-12T23:59+0300

dünya

ispanya

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.'Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan görüşmeye yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/cumhurbaskani-erdogan-bugun-ispanyaya-gidiyor-1084756789.html

ispanya

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