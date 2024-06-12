https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/cumhurbaskani-erdogan-bugun-ispanyaya-gidiyor-1084756789.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gidiyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Kralı ve Başbakanı ile görüşme gerçekleştirecek. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T11:39+0300
2024-06-12T11:39+0300
2024-06-12T11:39+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ispanya
ispanya başbakanı pedro sanchez
madrid
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiği kapsamında bugün iki günlük resmi ziyaret için İspanya'ya gidecek.Erdoğan Madrid'de ilk günü İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile görüşecek.Yarın ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelecek.Erdoğan'ın gündeminde Gazze konusunun olacağı belirtildi.İspanya, 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıdığını ilan etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rusya-devlet-baskani-putin-disisleri-bakani-fidan-ile-gorustu-1084738332.html
türkiye
ispanya
madrid
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recep tayyip erdoğan, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, madrid
recep tayyip erdoğan, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, madrid
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Kralı ve Başbakanı ile görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiği kapsamında bugün iki günlük resmi ziyaret için İspanya'ya gidecek.
Erdoğan Madrid'de ilk günü İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile görüşecek.
Yarın ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelecek.
Erdoğan'ın gündeminde Gazze konusunun olacağı belirtildi.
İspanya, 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıdığını ilan etmişti.