https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/cumhurbaskani-erdogan-bugun-ispanyaya-gidiyor-1084756789.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gidiyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Kralı ve Başbakanı ile görüşme gerçekleştirecek. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T11:39+0300

2024-06-12T11:39+0300

2024-06-12T11:39+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ispanya

ispanya başbakanı pedro sanchez

madrid

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiği kapsamında bugün iki günlük resmi ziyaret için İspanya'ya gidecek.Erdoğan Madrid'de ilk günü İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile görüşecek.Yarın ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelecek.Erdoğan'ın gündeminde Gazze konusunun olacağı belirtildi.İspanya, 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıdığını ilan etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rusya-devlet-baskani-putin-disisleri-bakani-fidan-ile-gorustu-1084738332.html

türkiye

ispanya

madrid

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recep tayyip erdoğan, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, madrid