https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rusya-devlet-baskani-putin-disisleri-bakani-fidan-ile-gorustu-1084738332.html
Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile Moskova'da görüştü. Rus lider, Rusya’nın Ankara’nın BRICS grubunun çalışmalarına gösterdiği... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T20:31+0300
2024-06-11T20:31+0300
2024-06-11T21:07+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Rus lider, “Türkiye’nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz ve bu birliğe üye ülkelerle birlikte olma arzusunu kesinlikle mümkün olan her şekilde destekleyeceğiz, ortak sorunları çözeceğiz” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temmuz ayında Astana’da görüşme fırsatı olacağını ifade eden Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en iyi dileklerimi iletmenizi rica ederim. En kısa zamanda görüşeceğimizi umarım, sanırım 3-4 Temmuz’da uluslararası bir etkinlik kapsamında Astana’da olacak ve orada görüşme ve tüm güncel konuları tartışma imkanı bulacağız” ifadelerini kullandı.Rus lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimi ve doğrudan desteği ile Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. 'Her şey geçen yıl olduğu gibi gelişeceğini umarım'Yılın başında Türkiye ile ticaret hacmindeki azalmanın ürünlerin fiyat revizyonlarından kaynaklandığını belirten Putin, durumun yakın gelecekte düzeleceğini umduğunu ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/disisleri-bakani-fidan-brics-ile-isbirligimize-deger-veriyoruz-1084725819.html
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vladimir putin, hakan fidan, son dakika
vladimir putin, hakan fidan, son dakika
Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü
20:31 11.06.2024 (güncellendi: 21:07 11.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile Moskova'da görüştü. Rus lider, Rusya’nın Ankara’nın BRICS grubunun çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.
Rus lider, “Türkiye’nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz ve bu birliğe üye ülkelerle birlikte olma arzusunu kesinlikle mümkün olan her şekilde destekleyeceğiz, ortak sorunları çözeceğiz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temmuz ayında Astana’da görüşme fırsatı olacağını ifade eden Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en iyi dileklerimi iletmenizi rica ederim. En kısa zamanda görüşeceğimizi umarım, sanırım 3-4 Temmuz’da uluslararası bir etkinlik kapsamında Astana’da olacak ve orada görüşme ve tüm güncel konuları tartışma imkanı bulacağız” ifadelerini kullandı.
Rus lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimi ve doğrudan desteği ile Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
'Her şey geçen yıl olduğu gibi gelişeceğini umarım'
Yılın başında Türkiye ile ticaret hacmindeki azalmanın ürünlerin fiyat revizyonlarından kaynaklandığını belirten Putin, durumun yakın gelecekte düzeleceğini umduğunu ifade etti:
“Geçtiğimiz yıl iyi bir büyüme yakaladık, bu yılın başında ise ticaret cirosu düzeyinde hafif bir düşüş yaşandı, ancak biz bunu öncelikle ana ihracat ve ithalat ürünlerimizdeki fiyat revizyonlarına bağlıyoruz. Yakın gelecekte bu durumu düzeltebileceğimizi ve her şey geçen yıl olduğu gibi gelişeceğini umarım.”