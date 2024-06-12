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CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama
CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesi için önce toplumun belini büken, toplumun kanayan yarası haline gelen sorunların çözümü için... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T00:35+0300
2024-06-12T00:47+0300
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yaptığı ziyaretin ardından, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.Genel Başkan Özel'in, yerel seçimlerin ardından 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiğini dile getiren Yücel, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl aradan sonra CHP'ye bir iadeyiziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.Ziyareti demokrasi açısından son derece önemli bulduklarını dile getiren Yücel, "İktidarın şimdiye kadar kapattığı diyalog kanallarını Genel Başkanımız Özgür Özel başkanlığındaki CHP'nin açmış olması, Türk siyasi tarihi açısından önemli bir adımdır. Diyalog, istişare, müzakere, demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Toplumun faydasına olacak, toplumun ve ülkenin sorunlarının çözülmesine katkı sunacak her konuda CHP olarak katkı koymaya hazırız. Bizim normalleşme olarak ifade ettiğimiz bu sürecin toplumda da olumlu karşılandığını müşahede ediyoruz" ifadelerini kullandı.Ülkede hemen her kesimin etkilendiği temel sorunların çözümünün siyaset kurumunda olduğunu dile getiren Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:CHP olarak, "çığ gibi büyüyen sorunların çözümü konusunda 31 Mart'ta halkın kendilerine verdiği sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini" bildiren Yücel, siyaseti insan, toplum için yaptıklarını belirterek, "Bu nedenle bizim gündemimiz insanımızın, toplumumuzun gündemidir" dedi.'Kendi pencerelerinden gördükleri birçok hususu birbirleriyle paylaştılar'"Türkiye'nin ihtiyacı olan, toplumun kanayan yarası haline gelmiş sorunların çözülmesidir." ifadesini kullanan Deniz Yücel, Erdoğan ve Özel'in ülkenin sorunlarına ilişkin kendi pencerelerinden gördükleri birçok hususu birbirleriyle paylaştıklarını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkenin kanayan yarası olan, tüm toplumu ilgilendiren konuları ilettiklerini dile getiren Yücel, "Hükümlü generaller meselesi, geçen görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı'na, Genel Başkanımız tarafından iletildi. Konu gecikmeli de olsa çözüldü. Bu konuda Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanına teşekkürlerini ifade etti" diye konuştu.Yücel, Gezi davasında kanun yararına bozma talebinin Adalet Bakanlığı'na iletilmesini de önemli bulduklarını söyledi.Ekonomiyle ilgili sorunları ayrı bir başlık altında ele alacağını ifade eden Deniz Yücel, şunları kaydetti:'TBMM'nin çalıştırılması gerekir'Ülkedeki gelir adaletsizliğinin çözülmesi için öncelikle vergi adaletinin sağlandığı bir sistem kurulması gerektiği dile getiren Yücel, "Bu nedenle tüm siyasi partilerin, komisyonların bir araya gelerek TBMM'nin çalıştırılması gerektiği Genel Başkanımız tarafından iletildi" dedi.İktidara geldiklerinde vergi reformu yaparak az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alan bir sistemle mevcut adaletsizlikleri ortadan kaldıracaklarını belirten Yücel, "Sadece vergide adalet değil, ülkede başka adalet bekleyenler olduğu, Gezi davası, Sinan Ateş davası, Emine Şenyaşar davası ve kayyum meselesi, Genel Başkanımız tarafından gündeme getirildi" diye konuştu.Yücel, Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Ateş'e randevu vermesini çok olumlu ve doğru bulduğunu ifade ettiğini bildirdi."Kayyum meselesinin demokrasiye ve Anayasa'ya aykırı olduğunu" savunan Yücel, şöyle devam etti:Deniz Yücel, "Sayın Cumhurbaşkanı, Avrupa'da, yurt dışında aşırı sağın güçlenmesi, yabancılara karşı nefret söylemlerinin artmasının, oradaki Türk vatandaşları için yarattığı riski ve tehdidi ifade ederek, buna karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in Sosyalist Enternasyonaldeki görevinin bu açıdan çok kıymetli olduğunu ifade etti" dedi.'Birlikte çözüm üretmeye hazırız'Yücel, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamada, "bazı belediyelerle ilgili nefret söylemlerinden ve yaşam tarzlarına müdahaleden" bahsettiğini belirterek, "Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde böyle bir konunun konuşulduğunu teyit edemiyoruz. Sayın Ömer Çelik bu hususu dilerse, görüşmede hazır bulunan Sayın Elitaş'tan teyit edebilir" diye konuştu.Ziyarette, anayasa meselesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirildiğini belirten Yücel, "Siz anayasa değişikliğini, biz sokaktaki vatandaşın ne konuştuğunu önemsiyoruz. Asgari ücret, emekli maaşı, atanmayan öğretmenler, staj ve çıraklık mağdurları. Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesi için önce toplumun belini büken, toplumun kanayan yarası haline gelen sorunların çözümü için adım atılması gerektiği Genel Başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na iletildi" ifadelerini kullandı.Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi iptal etmesi nedeniyle iktidarın önünde Anayasaya uyma konusunda bir fırsat bulunduğunu kaydeden Yücel, bu konuda TBMM'de birlikte çalışılarak çözüm üretilmesinin doğru olacağının Özgür Özel tarafından ifade edildiğini aktardı.Özel'in, belediyelerin bekleyen projeleri, ulaşım, çevreye dair projelerin bir an önce kamu yararı çerçevesinde onaylanması hususunu da gündeme getirdiğini paylaşan Yücel, Türkiye'nin yararına olacak her konuda birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.Yücel, belediye birlikleri konusunda bütün kaynakları kendi belediyeleri için kullanmayacağının, AK Parti'li ve diğer belediyelere de temsil ettikleri nüfus, ekonomi gibi kriterler doğrultusunda kaynak aktarılacağının Özel tarafından belirtildiğini anlattı.Yücel, sokak hayvanları, kadın cinayetlerinin önlenmesi ve kadın hakları gibi toplumun büyük kesimini ilgilendiren konularda birlikte çalışmaya ve çözüm üretmeye hazır olduklarını ifade etti.Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlamalara katılmalarıyla ilgili soru üzerine Yücel, şunları söyledi:Asgari ücret, emekli maaşları, hububat fiyatları konusunda Özgür Özel'in gündeme getirdiği konulara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabının ne olduğu sorulan Yücel, "En somutlaşan, çözülen sorun, emekli generallerin tahliye edilmesi olarak önümüzde duruyor. Ekonomik sorunlarla ilgili çözüm üretilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Mehmet Şimşek'e bir talimat verdiğini ancak bizim bu sorunların çözümünün yine TBMM mecrasında, diğer siyasi partilerin de katılarak, bir ortak akılla, birlikte çalışmayla çözülmesi konusunda katkı koyacağımızı ifade ettiğimizi sizlerle paylaşabilirim" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ak-parti-sozcusu-celikten-cumhurbaskani-erdoganin-chp-lideri-ozeli-ziyaretine-iliskin-aciklama-1084734649.html
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özgür özel, recep tayyip erdoğan, chp, ziyaret
özgür özel, recep tayyip erdoğan, chp, ziyaret

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama

00:35 12.06.2024 (güncellendi: 00:47 12.06.2024)
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW225235 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW225235
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesi için önce toplumun belini büken, toplumun kanayan yarası haline gelen sorunların çözümü için adım atılması gerektiği Genel Başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na iletildi" dedi.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yaptığı ziyaretin ardından, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.
Genel Başkan Özel'in, yerel seçimlerin ardından 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiğini dile getiren Yücel, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl aradan sonra CHP'ye bir iadeyiziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.
Ziyareti demokrasi açısından son derece önemli bulduklarını dile getiren Yücel, "İktidarın şimdiye kadar kapattığı diyalog kanallarını Genel Başkanımız Özgür Özel başkanlığındaki CHP'nin açmış olması, Türk siyasi tarihi açısından önemli bir adımdır. Diyalog, istişare, müzakere, demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Toplumun faydasına olacak, toplumun ve ülkenin sorunlarının çözülmesine katkı sunacak her konuda CHP olarak katkı koymaya hazırız. Bizim normalleşme olarak ifade ettiğimiz bu sürecin toplumda da olumlu karşılandığını müşahede ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ülkede hemen her kesimin etkilendiği temel sorunların çözümünün siyaset kurumunda olduğunu dile getiren Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"CHP olarak ülkede yaşanan her sorunun, eğer çözülmek istenirse siyaset kurumu tarafından mutlaka çözülebileceğini biliyoruz. Ülkemizde çok uzunca bir zamandır devam eden kutuplaşma ve ayrıştırmanın olumlu sonuçlar vermediğini hep birlikte yaşadık ve tecrübe ettik. Bu nedenle toplumsal huzuru tesis edecek şekilde siyasi partilerin diyalog içerisinde olmasını önemsiyoruz. Açılan bu diyalog kanalı bizi inandığımız ilkeli muhalefetten, toplumun sesi olmaktan vazgeçirmeyecek. Sorunu olan her kesime el uzatacağımızdan ve gerektiğinde en sert muhalefeti yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal tıkanmışlığın çözülmesi konusunda kararlı duruşumuz devam edecek. Bugün ülkemizde ekonomik buhranın sonlandırılması, adaletin yeniden tesis edilmesi, hukukun üstünlüğünün egemen olması, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması, ilk olarak gündeme gelmesi gereken konulardır."
CHP olarak, "çığ gibi büyüyen sorunların çözümü konusunda 31 Mart'ta halkın kendilerine verdiği sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini" bildiren Yücel, siyaseti insan, toplum için yaptıklarını belirterek, "Bu nedenle bizim gündemimiz insanımızın, toplumumuzun gündemidir" dedi.

'Kendi pencerelerinden gördükleri birçok hususu birbirleriyle paylaştılar'

"Türkiye'nin ihtiyacı olan, toplumun kanayan yarası haline gelmiş sorunların çözülmesidir." ifadesini kullanan Deniz Yücel, Erdoğan ve Özel'in ülkenin sorunlarına ilişkin kendi pencerelerinden gördükleri birçok hususu birbirleriyle paylaştıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkenin kanayan yarası olan, tüm toplumu ilgilendiren konuları ilettiklerini dile getiren Yücel, "Hükümlü generaller meselesi, geçen görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı'na, Genel Başkanımız tarafından iletildi. Konu gecikmeli de olsa çözüldü. Bu konuda Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanına teşekkürlerini ifade etti" diye konuştu.
Yücel, Gezi davasında kanun yararına bozma talebinin Adalet Bakanlığı'na iletilmesini de önemli bulduklarını söyledi.
Ekonomiyle ilgili sorunları ayrı bir başlık altında ele alacağını ifade eden Deniz Yücel, şunları kaydetti:
"Genel Başkanımız Özgür Özel, temmuz ayında asgari ücrete mutlaka ara zam yapılması gerektiğini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini, üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetlerinin giderecek şekilde (alım fiyatlarının) yeniden düzenlenmesi gerektiğini, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da görüşmede gündeme getirdi. Sayın Ömer Çelik'in ifade ettiği gibi toplumun ekonomide bir kazanımı olduğunu düşünmüyoruz. Toplumun çok küçük ve dar bir kesiminin lehine geçmişte birtakım gelişmeler oldu. Ancak bu yeterli değil. Ekonomide bir kazanım olacaksa hayat pahalılığı altında ezilen kesimlerin, yani yoksulun, emeklinin, emekçinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, esnafın, ezilen kesimler lehine bir kazanım olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugüne kadar kaynak transferi tersine işledi. Kaynak transferlerinin yoksula, çiftçiye, dar gelirli lehine yapılması gerektiği, Genel Başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na iletildi."

'TBMM'nin çalıştırılması gerekir'

Ülkedeki gelir adaletsizliğinin çözülmesi için öncelikle vergi adaletinin sağlandığı bir sistem kurulması gerektiği dile getiren Yücel, "Bu nedenle tüm siyasi partilerin, komisyonların bir araya gelerek TBMM'nin çalıştırılması gerektiği Genel Başkanımız tarafından iletildi" dedi.
İktidara geldiklerinde vergi reformu yaparak az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alan bir sistemle mevcut adaletsizlikleri ortadan kaldıracaklarını belirten Yücel, "Sadece vergide adalet değil, ülkede başka adalet bekleyenler olduğu, Gezi davası, Sinan Ateş davası, Emine Şenyaşar davası ve kayyum meselesi, Genel Başkanımız tarafından gündeme getirildi" diye konuştu.
Yücel, Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Ateş'e randevu vermesini çok olumlu ve doğru bulduğunu ifade ettiğini bildirdi.
"Kayyum meselesinin demokrasiye ve Anayasa'ya aykırı olduğunu" savunan Yücel, şöyle devam etti:
"Görevden alınan ve yerine kayyum atanan kişi beraat ederse, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirse ne olacak? Velev ki suçlu, belediye meclis üyelerinin suçu ne? O siyasi partiye oy veren halkın, vatandaşın, seçmenin suçu ne? O siyasi partiye oy veren seçmen neden cezalandırılıyor? Bir belediye başkan vekili seçilir, eğer belediye başkan vekili bir suça karıştıysa yerine yenisi seçilir. Ancak mevcut düzenleme hem Anayasa'mıza hem de demokrasiye tamamen aykırı bir uygulama."
Deniz Yücel, "Sayın Cumhurbaşkanı, Avrupa'da, yurt dışında aşırı sağın güçlenmesi, yabancılara karşı nefret söylemlerinin artmasının, oradaki Türk vatandaşları için yarattığı riski ve tehdidi ifade ederek, buna karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in Sosyalist Enternasyonaldeki görevinin bu açıdan çok kıymetli olduğunu ifade etti" dedi.

'Birlikte çözüm üretmeye hazırız'

Yücel, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamada, "bazı belediyelerle ilgili nefret söylemlerinden ve yaşam tarzlarına müdahaleden" bahsettiğini belirterek, "Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde böyle bir konunun konuşulduğunu teyit edemiyoruz. Sayın Ömer Çelik bu hususu dilerse, görüşmede hazır bulunan Sayın Elitaş'tan teyit edebilir" diye konuştu.
Ziyarette, anayasa meselesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirildiğini belirten Yücel, "Siz anayasa değişikliğini, biz sokaktaki vatandaşın ne konuştuğunu önemsiyoruz. Asgari ücret, emekli maaşı, atanmayan öğretmenler, staj ve çıraklık mağdurları. Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesi için önce toplumun belini büken, toplumun kanayan yarası haline gelen sorunların çözümü için adım atılması gerektiği Genel Başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na iletildi" ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi iptal etmesi nedeniyle iktidarın önünde Anayasaya uyma konusunda bir fırsat bulunduğunu kaydeden Yücel, bu konuda TBMM'de birlikte çalışılarak çözüm üretilmesinin doğru olacağının Özgür Özel tarafından ifade edildiğini aktardı.
Özel'in, belediyelerin bekleyen projeleri, ulaşım, çevreye dair projelerin bir an önce kamu yararı çerçevesinde onaylanması hususunu da gündeme getirdiğini paylaşan Yücel, Türkiye'nin yararına olacak her konuda birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.
Yücel, belediye birlikleri konusunda bütün kaynakları kendi belediyeleri için kullanmayacağının, AK Parti'li ve diğer belediyelere de temsil ettikleri nüfus, ekonomi gibi kriterler doğrultusunda kaynak aktarılacağının Özel tarafından belirtildiğini anlattı.
Yücel, sokak hayvanları, kadın cinayetlerinin önlenmesi ve kadın hakları gibi toplumun büyük kesimini ilgilendiren konularda birlikte çalışmaya ve çözüm üretmeye hazır olduklarını ifade etti.
Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlamalara katılmalarıyla ilgili soru üzerine Yücel, şunları söyledi:
"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ilk yurt dışı gezisini KKTC'ye kasım ayında gerçekleştirdi. KKTC'nin kurtuluş gününde gerçekleşen bu ziyarette, Cumhurbaşkanıyla, Başbakanla ve Meclis Başkanıyla biraraya geldi ve Bülent Ecevit'in partisi, CHP olarak KKTC'nin kurtuluşunun 50. yıl dönümünde, Kıbrıs'ta olma konusunda bir iradelerinin olduğu kendileriyle paylaşıldı.
Bu programla ilgili yaklaşık 3 aydır Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yankı Bağcıoğlu'nun yürüttüğü bir hazırlık var. Orada sadece Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve beraberindeki heyet değil, temsili olarak 174 Kıbrıs gazisi de Genel Başkanımıza ve heyete eşlik edecek. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu ziyarette bulunması, bu ziyaretin birlikte gerçekleşiyor olması, ziyarete ayrı bir değer, ayrı bir önem, ayrı bir anlam katmaktadır."
Asgari ücret, emekli maaşları, hububat fiyatları konusunda Özgür Özel'in gündeme getirdiği konulara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabının ne olduğu sorulan Yücel, "En somutlaşan, çözülen sorun, emekli generallerin tahliye edilmesi olarak önümüzde duruyor. Ekonomik sorunlarla ilgili çözüm üretilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Mehmet Şimşek'e bir talimat verdiğini ancak bizim bu sorunların çözümünün yine TBMM mecrasında, diğer siyasi partilerin de katılarak, bir ortak akılla, birlikte çalışmayla çözülmesi konusunda katkı koyacağımızı ifade ettiğimizi sizlerle paylaşabilirim" yanıtını verdi.
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
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