https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ak-parti-sozcusu-celikten-cumhurbaskani-erdoganin-chp-lideri-ozeli-ziyaretine-iliskin-aciklama-1084734649.html
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özel'i ziyaretine ilişkin açıklama
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özel'i ziyaretine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Cumhurbaşkanımız, bütün Türkiye'yi kucaklayan bir toplumsal sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T19:15+0300
2024-06-11T19:15+0300
2024-06-11T19:18+0300
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recep tayyip erdoğan, özgür özel, son dakika
recep tayyip erdoğan, özgür özel, son dakika
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özel'i ziyaretine ilişkin açıklama
19:15 11.06.2024 (güncellendi: 19:18 11.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Cumhurbaşkanımız, bütün Türkiye'yi kucaklayan bir toplumsal sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir" açıklamasında bulundu.