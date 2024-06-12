https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bm-bagimsiz-sorusturma-komisyonunda-onemli-karar-israili-gazzede-savas-suclari-islemekle-sucladi-1084755246.html
BM Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nda önemli karar: İsrail'i Gazze'de savaş suçları işlemekle suçladı
BM Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nda önemli karar: İsrail'i Gazze'de savaş suçları işlemekle suçladı
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BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T11:04+0300
2024-06-12T11:04+0300
2024-06-12T11:04+0300
israil- filistin çatışması
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birleşmiş milletler (bm)
bm bağımsız soruşturma komisyonu
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'den Refah'ta binlerce sivili güvensiz yerlere kaçmaya zorlayan saldırılarını derhal durdurmasını isteyerek İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/hizbullah-israil-saldirisinda-saha-komutaninin-oldugunu-acikladi-1084751305.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm bağımsız soruşturma komisyonu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
bm, birleşmiş milletler (bm), bm bağımsız soruşturma komisyonu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
BM Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nda önemli karar: İsrail'i Gazze'de savaş suçları işlemekle suçladı
BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı.
BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'den Refah'ta binlerce sivili güvensiz yerlere kaçmaya zorlayan saldırılarını derhal durdurmasını isteyerek İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı.