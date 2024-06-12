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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bm-bagimsiz-sorusturma-komisyonunda-onemli-karar-israili-gazzede-savas-suclari-islemekle-sucladi-1084755246.html
BM Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nda önemli karar: İsrail'i Gazze'de savaş suçları işlemekle suçladı
BM Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nda önemli karar: İsrail'i Gazze'de savaş suçları işlemekle suçladı
Sputnik Türkiye
BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
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BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'den Refah'ta binlerce sivili güvensiz yerlere kaçmaya zorlayan saldırılarını derhal durdurmasını isteyerek İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/hizbullah-israil-saldirisinda-saha-komutaninin-oldugunu-acikladi-1084751305.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm bağımsız soruşturma komisyonu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu

BM Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nda önemli karar: İsrail'i Gazze'de savaş suçları işlemekle suçladı

11:04 12.06.2024
© İHABirleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© İHA
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BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı.
BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'den Refah'ta binlerce sivili güvensiz yerlere kaçmaya zorlayan saldırılarını derhal durdurmasını isteyerek İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı.
İsrail ordusu Lübnan Hizbullah saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
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