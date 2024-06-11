https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/alman-silah-ureticisi-rheinmetall-butce-yetersizligi-nedeniyle-ukraynaya-silah-tedariki-durabilir-1084741492.html

Alman silah üreticisi Rheinmetall: Bütçe yetersizliği nedeniyle Ukrayna'ya silah tedariki durabilir

Alman silah üreticisi Rheinmetall: Bütçe yetersizliği nedeniyle Ukrayna'ya silah tedariki durabilir

Sputnik Türkiye

Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, bütçe yetersizliği nedeniyle Ukrayna'ya silah tedarikinin 6-12 ay sürdürülebileceğini belirtti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T23:24+0300

2024-06-11T23:24+0300

2024-06-11T23:24+0300

ukrayna krizi

rheinmetall

armin papperger

almanya

ukrayna

kiev

silah tedariki

bütçe

alman ordusu (bundeswehr)

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103646/74/1036467412_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_875e323c980564176d65d622358ae6e4.jpg

Alman savunma şirketi Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, Ukrayna'nın yeniden inşası konulu konferansta, Batı silahlarının Kiev'e yalnızca 6-12 ay yetebileceğini, bütçe yetersizliğinden dolayı stokların tükendiğini söyledi.Papperger, “Bütçenin gerçek bir sorun olduğunu söylemeliyim ve şu anda Avrupa'ya baktığımda yeterli bütçemiz olmadığı için Ukrayna'ya tedarikte gecikmeler yaşayacağımızı görüyorum" dedi.Almanya'nın askeri üretimi artırmayı ve Bundeswehr'i modernleştirmeyi amaçlayan 100 milyar euroluk özel fonun çoktan kuruduğunu ve Avrupa'nın geri kalanı gibi ülkenin de Ukrayna'yı başarıyla desteklemek için ‘daha fazla paraya’ ihtiyacı olduğunu belirten Papperger, “Aksi takdirde altı ay içinde şu anda beklenen tüm başarı hikayeleri sona erecek çünkü tedariki sürdüremeyeceğiz” diye konuştu.Batı’nın 6-12 aylık strateji çerçevesinde düşündüğü ve hareket ettiğini belirten Papperger, Avrupa’nın çok tehlikeli bir durumda olduğunu ve bu nedenle uzun vadeli düşünmek gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/soygu-nukleer-tatbikat-batinin-kieve-rus-topraklarini-vurma-izni-vermesine-bir-yanit-1084724992.html

almanya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rheinmetall, armin papperger, almanya, ukrayna, kiev, silah tedariki, bütçe, alman ordusu (bundeswehr), avrupa