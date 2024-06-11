https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/alman-silah-ureticisi-rheinmetall-butce-yetersizligi-nedeniyle-ukraynaya-silah-tedariki-durabilir-1084741492.html
Alman silah üreticisi Rheinmetall: Bütçe yetersizliği nedeniyle Ukrayna'ya silah tedariki durabilir
Alman silah üreticisi Rheinmetall: Bütçe yetersizliği nedeniyle Ukrayna'ya silah tedariki durabilir
Sputnik Türkiye
Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, bütçe yetersizliği nedeniyle Ukrayna'ya silah tedarikinin 6-12 ay sürdürülebileceğini belirtti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T23:24+0300
2024-06-11T23:24+0300
2024-06-11T23:24+0300
ukrayna krizi
rheinmetall
armin papperger
almanya
ukrayna
kiev
silah tedariki
bütçe
alman ordusu (bundeswehr)
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Alman savunma şirketi Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, Ukrayna'nın yeniden inşası konulu konferansta, Batı silahlarının Kiev'e yalnızca 6-12 ay yetebileceğini, bütçe yetersizliğinden dolayı stokların tükendiğini söyledi.Papperger, “Bütçenin gerçek bir sorun olduğunu söylemeliyim ve şu anda Avrupa'ya baktığımda yeterli bütçemiz olmadığı için Ukrayna'ya tedarikte gecikmeler yaşayacağımızı görüyorum" dedi.Almanya'nın askeri üretimi artırmayı ve Bundeswehr'i modernleştirmeyi amaçlayan 100 milyar euroluk özel fonun çoktan kuruduğunu ve Avrupa'nın geri kalanı gibi ülkenin de Ukrayna'yı başarıyla desteklemek için ‘daha fazla paraya’ ihtiyacı olduğunu belirten Papperger, “Aksi takdirde altı ay içinde şu anda beklenen tüm başarı hikayeleri sona erecek çünkü tedariki sürdüremeyeceğiz” diye konuştu.Batı’nın 6-12 aylık strateji çerçevesinde düşündüğü ve hareket ettiğini belirten Papperger, Avrupa’nın çok tehlikeli bir durumda olduğunu ve bu nedenle uzun vadeli düşünmek gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/soygu-nukleer-tatbikat-batinin-kieve-rus-topraklarini-vurma-izni-vermesine-bir-yanit-1084724992.html
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rheinmetall, armin papperger, almanya, ukrayna, kiev, silah tedariki, bütçe, alman ordusu (bundeswehr), avrupa
rheinmetall, armin papperger, almanya, ukrayna, kiev, silah tedariki, bütçe, alman ordusu (bundeswehr), avrupa
Alman silah üreticisi Rheinmetall: Bütçe yetersizliği nedeniyle Ukrayna'ya silah tedariki durabilir
Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, bütçe yetersizliği nedeniyle Ukrayna'ya silah tedarikinin 6-12 ay sürdürülebileceğini belirtti.
Alman savunma şirketi Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, Ukrayna'nın yeniden inşası konulu konferansta, Batı silahlarının Kiev'e yalnızca 6-12 ay yetebileceğini, bütçe yetersizliğinden dolayı stokların tükendiğini söyledi.
Papperger, “Bütçenin gerçek bir sorun olduğunu söylemeliyim ve şu anda Avrupa'ya baktığımda yeterli bütçemiz olmadığı için Ukrayna'ya tedarikte gecikmeler yaşayacağımızı görüyorum" dedi.
Almanya'nın askeri üretimi artırmayı ve Bundeswehr'i modernleştirmeyi amaçlayan 100 milyar euroluk özel fonun çoktan kuruduğunu ve Avrupa'nın geri kalanı gibi ülkenin de Ukrayna'yı başarıyla desteklemek için ‘daha fazla paraya’ ihtiyacı olduğunu belirten Papperger, “Aksi takdirde altı ay içinde şu anda beklenen tüm başarı hikayeleri sona erecek çünkü tedariki sürdüremeyeceğiz” diye konuştu.
Batı’nın 6-12 aylık strateji çerçevesinde düşündüğü ve hareket ettiğini belirten Papperger, Avrupa’nın çok tehlikeli bir durumda olduğunu ve bu nedenle uzun vadeli düşünmek gerektiğini vurguladı.