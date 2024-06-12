https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/belarus-genelkurmay-baskani-muraveyko-ordumuz-nukleer-silah-kullanmaya-hazir-1084769191.html

Belarus Genelkurmay Başkanı Muraveyko: Ordumuz nükleer silah kullanmaya hazır

Belarus Genelkurmay Başkanı Muraveyko: Ordumuz nükleer silah kullanmaya hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte nükleer tatbikat gerçekleştiren Belarus ordusunun nükleer silah kullanmaya hazır olduğu açıklandı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T17:14+0300

2024-06-12T17:14+0300

2024-06-12T17:14+0300

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ortak askeri tatbikat

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Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Yardımcısı Pavel Muraveyko, Belarus ordusunun nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu söyledi.Rusya ve Belarus ordularının gerçekleştirdiği stratejik olmayan nükleer silah tatbikatı hakkında açıklama yapan Muraveyko, "Stratejik olmayan nükleer silah kullanımıyla ilgili önemli konulardaki bu tür eğitimler ve talimler, hazırlık düzeyimizi ve potansiyelimizi artırmanın yöntemlerinden biri. Sonuçları değerlendireceğiz ancak şu an kesin olarak söyleyebilirim ki, Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin birlikleri özel nükleer silahları kullanmaya hazır" dedi.Tatbikat sırasında İskender operasyonel-taktik füze sistemlerinin belirlenen mevzilenme bölgelerine intikal ettiğini, özel mühimmatlar ve savaş başlıklarıyla donatıldığını ve fırlatma pozisyonlarına geçtiğini kaydeden Muraveyko, İskender füzelerinin belirlenen hedeflere yönelik muharebe görevine başladığının altını çizdi.Havacı birliklerin komutanlarının kimin muharip tatbikat görevlerini talim etme hakkına sahip olacağını ve bunların hangi hava üslerinde icra edileceğini son ana kadar bilmediğine dikkat çeken Muraveyko, sadece 30 dakika kala ilgili komutu alan birliklerin görevlerini hakkıyla ve başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.İkinci aşamaya dün geçildiRusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı’nın kararı uyarınca, stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının ikinci aşaması başladığını duyurmuştu.Tatbikat sırasında, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri birimlerine stratejik olmayan nükleer silahları savaş sırasında kullanma eğitimini içeren konuların işleneceği bildirilmişti.'Nükleer tatbikat, Batı'nın Kiev'e Rus topraklarını vurma izni vermesine bir yanıt'Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya ve Belarus ordularının gerçekleştirdiği nükleer tatbikatın Kiev'e Rus topraklarını Batı silahlarıyla vurması için verilen izne bir yanıt olduğunun altını çizmişti.Şoygu, "Tatbikatımızın Kiev'deki terörist rejimin Batı tarafından desteklenmesine, NATO askerlerinin Ukrayna'daki çatışmalara aktif olarak katılmasına ve Kiev'e Rus sivil tesislerine füze saldırıları düzenlemesi için fiilen verilen izne gösterilen uygun bir tepki olduğunu anımsatmak isterim" demişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun 21 Mayıs 2024 tarihinde başlatttığı nükleer tatbikatın planlı bir faaliyet olduğunu ve bunda olağandışı bir şey bulunmadığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/rusyadaki-nukleer-tatbikat-ikinci-asamada-iskender-taktik-fuze-sistemleri-sahnede-1084753839.html

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