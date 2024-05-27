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Ayşe Ateş: Sinan ve benim hakkımda bilgi toplayıp kiralık katil arayan bu isimler iddianamede yok
Ayşe Ateş: Sinan ve benim hakkımda bilgi toplayıp kiralık katil arayan bu isimler iddianamede yok
Sputnik Türkiye
Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş yeni açıklamalarda bulundu. Ayşe Ateş, Sinan... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T11:38+0300
2024-05-27T11:38+0300
ayşe ateş
sinan ateş
türkiye
iddianame
katil
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Silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz ile röportaj gerçekleştirdi. Röportajda öne çıkan ifadeye göre Ayşe Ateş şu sözlere yer verdi: ''Suikastten birkaç ay önce. eşim bana şunları söyledi: ‘Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor. Kapı kapı dolaşıyorlarmış beni öldürmek için. Bir sürü kişiye gitmişler. Kimseye yaptıramıyorlarmış ama arıyorlarmış” Başsağlığı dileyenler partiden istifa ettilerMilliyetçi Hareket Partisi'nden hiçbir yetkilinin başsağlığı ve cenaze için kendilerine ulaşmadığını belirten Ayşe Ateş şu sözleri paylaştı:''MHP’den hiç kimse. Zaten talimat vermişler; kimse ne başsağlığı dileyecek ne cenazesine gidecek diye. Zaten başsağlığı dileyenler partiden istifa ettiler.''Ayşe Ateş: Bunlar korunuyorlar, kollanıyorlar''Kılavuz hakkında 17 Nisan 2023’te ifade vermiştiniz. Bir gün sonra Kılavuz’a soruşturma başlatılmış. Ancak milletvekili olduğu için ifadesi alınmamış'' ifadesini kullanan Saymaz'a Ayşe Ateş şu yanıtı verdi: ''Kılavuz’ un kaldığı evde yakalandı Tolgahan Demirbaş. Orada karartma var. Yakalandığına dair belge yok. Cinayetten sonra Kılavuz ve Demirbaş’ın FaceTime’dan görüşmeleri var. Bağlantısı çok açık. Kılavuz’un kayıtlarını; olay günü nereye gitti, nereden geldi, ne yaptı; hepsinin detaylı şekilde incelenmesini istemiştim. İncelendiğinde somut delilere ulaşılabileceğini düşünüyorum. Siyasi bir el bu suçluları koruyor. Bunlar korunuyorlar, kollanıyorlar.'' Ayşe Ateş: Kafaya sıkma bilinçaltılarının bir yansımasıKılavuz'un “Böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz değilim. Zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm” ifadelerini kullandığını belirten İsmail Saymaz'a Ayşe Ateş şu açıklamayı yaptı: ''Nedense bu güruhun jargonunda hep bir kafaya sıkma var. İnandırıcı olmak için bile “Kafama sıkarım” şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Kafaya sıkmayı o kadar içselleştirmişler ki bilinçaltlarının bir yansıması olsa gerek.''Ayşe Ateş: Bazen düşmanı uzakta aramamak gerekRöportajın devamında yazışmalar ve tutuklananların ifadelerine dikkat çeken Ayşe Ateş şu sözlerle devam etti: ''Benim hiç kimsenin kurumsal kimliğiyle işim yok. Ben kocamın katillerini arıyorum. Bu kadar! Kim ve nerede, hangi kurumun başında olursa olsun, umurumda değil. Kocamın katillerini arıyorum ve onların yargılanmasını istiyorum. HTS ve PTS kayıtları, aralarındaki yazışmalar ortada. Tutuklananların hangi kurumlardan olduğu belli. İçeride Ülkü Ocakları’na ve MHP’ye mensup tek bir kişi yokmuş gibi ifadeler kullanıyorlar. Oysa tutuklu taksici, oto kiralamacı ve kiralık katillerin dışındakiler bu iki yapıya mensup. Soruşturma yürütülen 17 kişiye bakınca iddia edilen kurumsal saldırı içeriden yapılmış gibi bir izlenim oluşuyor. Bazen düşmanı uzakta aramamak gerek.Ayşe Ateş, Saymaz'ın ''Başka kimlere dava açılmalı?'' sorusuna ise şu yanıtı verdi:''En başta Yıldırım ve Kılavuz, Ömer Şanlı, Burak Kılıç, Gürsel Horat ve Suat Yılmazzobu… Hem Sinan hem de benim hakkımızda bilgi toplayan, kiralık katil arayan bu isimler ilk iddianamede yok. Elini kolunu sallayarak dolaşıyorlar.''
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ayşe ateş, sinan ateş, iddianame, katil
ayşe ateş, sinan ateş, iddianame, katil

Ayşe Ateş: Sinan ve benim hakkımda bilgi toplayıp kiralık katil arayan bu isimler iddianamede yok

11:38 27.05.2024
Ayşe Ateş
Ayşe Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
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Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş yeni açıklamalarda bulundu. Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor. Kapı kapı dolaşıyorlarmış beni öldürmek için. Kimseye yaptıramıyorlarmış ama arıyorlarmış” ifadelerini kullandı.
Silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz ile röportaj gerçekleştirdi.
Röportajda öne çıkan ifadeye göre Ayşe Ateş şu sözlere yer verdi:
''Suikastten birkaç ay önce. eşim bana şunları söyledi: ‘Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor. Kapı kapı dolaşıyorlarmış beni öldürmek için. Bir sürü kişiye gitmişler. Kimseye yaptıramıyorlarmış ama arıyorlarmış”

Başsağlığı dileyenler partiden istifa ettiler

Milliyetçi Hareket Partisi'nden hiçbir yetkilinin başsağlığı ve cenaze için kendilerine ulaşmadığını belirten Ayşe Ateş şu sözleri paylaştı:
''MHP’den hiç kimse. Zaten talimat vermişler; kimse ne başsağlığı dileyecek ne cenazesine gidecek diye. Zaten başsağlığı dileyenler partiden istifa ettiler.''

Ayşe Ateş: Bunlar korunuyorlar, kollanıyorlar

''Kılavuz hakkında 17 Nisan 2023’te ifade vermiştiniz. Bir gün sonra Kılavuz’a soruşturma başlatılmış. Ancak milletvekili olduğu için ifadesi alınmamış'' ifadesini kullanan Saymaz'a Ayşe Ateş şu yanıtı verdi:
''Kılavuz’ un kaldığı evde yakalandı Tolgahan Demirbaş. Orada karartma var. Yakalandığına dair belge yok. Cinayetten sonra Kılavuz ve Demirbaş’ın FaceTime’dan görüşmeleri var. Bağlantısı çok açık. Kılavuz’un kayıtlarını; olay günü nereye gitti, nereden geldi, ne yaptı; hepsinin detaylı şekilde incelenmesini istemiştim. İncelendiğinde somut delilere ulaşılabileceğini düşünüyorum. Siyasi bir el bu suçluları koruyor. Bunlar korunuyorlar, kollanıyorlar.''

Ayşe Ateş: Kafaya sıkma bilinçaltılarının bir yansıması

Kılavuz'un “Böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz değilim. Zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm” ifadelerini kullandığını belirten İsmail Saymaz'a Ayşe Ateş şu açıklamayı yaptı:
''Nedense bu güruhun jargonunda hep bir kafaya sıkma var. İnandırıcı olmak için bile “Kafama sıkarım” şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Kafaya sıkmayı o kadar içselleştirmişler ki bilinçaltlarının bir yansıması olsa gerek.''

Ayşe Ateş: Bazen düşmanı uzakta aramamak gerek

Röportajın devamında yazışmalar ve tutuklananların ifadelerine dikkat çeken Ayşe Ateş şu sözlerle devam etti:
''Benim hiç kimsenin kurumsal kimliğiyle işim yok. Ben kocamın katillerini arıyorum. Bu kadar! Kim ve nerede, hangi kurumun başında olursa olsun, umurumda değil. Kocamın katillerini arıyorum ve onların yargılanmasını istiyorum. HTS ve PTS kayıtları, aralarındaki yazışmalar ortada. Tutuklananların hangi kurumlardan olduğu belli. İçeride Ülkü Ocakları’na ve MHP’ye mensup tek bir kişi yokmuş gibi ifadeler kullanıyorlar. Oysa tutuklu taksici, oto kiralamacı ve kiralık katillerin dışındakiler bu iki yapıya mensup. Soruşturma yürütülen 17 kişiye bakınca iddia edilen kurumsal saldırı içeriden yapılmış gibi bir izlenim oluşuyor. Bazen düşmanı uzakta aramamak gerek.
Ayşe Ateş, Saymaz'ın ''Başka kimlere dava açılmalı?'' sorusuna ise şu yanıtı verdi:
''En başta Yıldırım ve Kılavuz, Ömer Şanlı, Burak Kılıç, Gürsel Horat ve Suat Yılmazzobu… Hem Sinan hem de benim hakkımızda bilgi toplayan, kiralık katil arayan bu isimler ilk iddianamede yok. Elini kolunu sallayarak dolaşıyorlar.''
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