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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/maduro-arjantindeki-milei-donemini-tanimladi-abdnin-kolonisi-1083878126.html
Maduro, Arjantin’deki Milei dönemini tanımladı: ABD’nin kolonisi
Maduro, Arjantin’deki Milei dönemini tanımladı: ABD’nin kolonisi
Sputnik Türkiye
Javier Milei'nin seçimleri kazanmasıyla Arjantin'de sömürgeci projeye sahip neo-Nazilerin iktidara geldiğini söyleyen Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T09:50+0300
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Haftalık basın toplantısında konuşan Maduro, mevkidaşı Milei'nin dış politikasını eleştirerek, "Arjantin'i ABD'nin kolonisine dönüştürmek için kirli işlerle uğraşıyor. Arjantin kıta için güçlü bir ülkedir ve her zaman öyleydi" ifadesini kullandı.Latin Amerika'nın geleceği için Arjantin, Uruguay, Şili ve Brezilya'nın gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirten Maduro, sağ politikaların yenilgiye uğratılması için birlik çağrısında bulunurken, Arjantin halkına seslenerek, "Arjantin halkına her zaman söylüyorum, Amerika halkı size güveniyor ve sizden beklentileri oldukça fazladır" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Arjantin Devlet Başkanı Milei, ABD kanalı Univision'a yaptığı açıklamada, Maduro ile diyalog kurmayacağını vurgulayarak, "Nicolas Maduro ile konuşacak hiçbir şeyim yok çünkü o benim için bir diktatör" dedi.Venezüella'da 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine ilişkin yorumda bulunan Milei, "Bana öyle geliyor ki, seçim sonuçlarını kontrolü altında tutacak, çünkü rejim, seçimi kendi varlığı için yapıyor" şeklinde konuştu.Gergin ilişkilerMaduro, 21 Kasım 2023'teki açıklamasında, Arjantin'de devlet başkanı seçimlerini aşırı sağcı Javier Milei'nin kazanmasına ilişkin, "Neonazi aşırı sağ kazandı" ifadesini kullanmıştı.Milei ise Maduro'ya yönelik birkaç kez ‘diktatör’ suçlamasında bulunarak, Venezuela'daki muhalefet partilerine tam desteğini duyurmuştu.
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güney amerika, latin amerika, abd, arjantin, javier milei, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, venezüella
güney amerika, latin amerika, abd, arjantin, javier milei, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, venezüella

Maduro, Arjantin’deki Milei dönemini tanımladı: ABD’nin kolonisi

09:50 16.05.2024 (güncellendi: 09:51 16.05.2024)
© AP Photo / Marco UgarteVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Marco Ugarte
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Javier Milei'nin seçimleri kazanmasıyla Arjantin'de sömürgeci projeye sahip neo-Nazilerin iktidara geldiğini söyleyen Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Milei’nin ülkesini ABD kolonisine dönüştürmeye çalıştığını duyurdu.
Haftalık basın toplantısında konuşan Maduro, mevkidaşı Milei'nin dış politikasını eleştirerek, "Arjantin'i ABD'nin kolonisine dönüştürmek için kirli işlerle uğraşıyor. Arjantin kıta için güçlü bir ülkedir ve her zaman öyleydi" ifadesini kullandı.
Latin Amerika'nın geleceği için Arjantin, Uruguay, Şili ve Brezilya'nın gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirten Maduro, sağ politikaların yenilgiye uğratılması için birlik çağrısında bulunurken, Arjantin halkına seslenerek, "Arjantin halkına her zaman söylüyorum, Amerika halkı size güveniyor ve sizden beklentileri oldukça fazladır" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Arjantin Devlet Başkanı Milei, ABD kanalı Univision'a yaptığı açıklamada, Maduro ile diyalog kurmayacağını vurgulayarak, "Nicolas Maduro ile konuşacak hiçbir şeyim yok çünkü o benim için bir diktatör" dedi.
Venezüella'da 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine ilişkin yorumda bulunan Milei, "Bana öyle geliyor ki, seçim sonuçlarını kontrolü altında tutacak, çünkü rejim, seçimi kendi varlığı için yapıyor" şeklinde konuştu.

Gergin ilişkiler

Maduro, 21 Kasım 2023'teki açıklamasında, Arjantin'de devlet başkanı seçimlerini aşırı sağcı Javier Milei'nin kazanmasına ilişkin, "Neonazi aşırı sağ kazandı" ifadesini kullanmıştı.
Milei ise Maduro'ya yönelik birkaç kez ‘diktatör’ suçlamasında bulunarak, Venezuela'daki muhalefet partilerine tam desteğini duyurmuştu.
Javier Milei - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
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