Ankara'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Doç. Dr. Tolga Aksoy: Ebeveyn izni denince hem anneye hem babaya eşit rol biçilmiş oluyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:10
78 dk
HABER MASASI
Bayram öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Halkı yoksullaştıran bir büyüme yaşıyoruz
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
16:14
3 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
16:24
2 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Eski Japonya Başbakanı: İsviçre konferansında barış inşa edilemez
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya: Amerikalı senatör, Ukrayna'yı sömürge olarak görüyor
17:17
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
17:27
2 dk
SESLİ HABER
Orban'dan AP seçimleri yorumu: Yavaşlatmayı başardı
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
18:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
19:15
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filler gerçekten ‘asla unutmaz’ mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları bu sene ne kadar?
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
18:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ankarada-ormanlik-alanlara-girisler-30-eylule-kadar-yasaklandi-1084760476.html
Ankara'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Ankara'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Sputnik Türkiye
Ankara sınırları içinde yer alan milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T13:08+0300
2024-06-12T13:08+0300
türkiye
ankara
orman
yasak
ankara valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084760321_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e376402d2a1be20b2d31d481cfc4259.jpg
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, ormanlık alanlarla mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve Türkiye genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle anız yakma, tarla çalışmaları, bağ bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararların alındığı bildirildi.Açıklamaya göre il sınırları içindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2024'e kadar yasaklandı. Söz konusu alanlara Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri girebilecek.Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılamayacak ve çadır kurulamayacak.Ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda söz konusu tarihe kadar idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü yerleri dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılamayacak.Bu alanlara 09.00-21.00 saatlerinde giriş ve çıkış yapılabilecek ancak belirlenen saatler dışında kamp yapılamayacak ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelleri haricindeki vatandaşlar, ormanlara giriş ve çıkış yapamayacak.Seyrek yerleşim yerleri başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde, anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve bitki örtüsü yakılamayacak ve havai fişek atılamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/istanbulda-belirli-meydanlara-serinleme-noktalari-kuruluyor-1084751670.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084760321_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_576914461ad0bca5c6ce268a25d0bf96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, orman, yasak, ankara valiliği
ankara, orman, yasak, ankara valiliği

Ankara'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

13:08 12.06.2024
Ankara orman
Ankara orman - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
Abone ol
Ankara sınırları içinde yer alan milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, ormanlık alanlarla mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve Türkiye genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle anız yakma, tarla çalışmaları, bağ bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararların alındığı bildirildi.
Açıklamaya göre il sınırları içindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2024'e kadar yasaklandı. Söz konusu alanlara Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri girebilecek.
Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılamayacak ve çadır kurulamayacak.
Ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda söz konusu tarihe kadar idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü yerleri dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılamayacak.
Bu alanlara 09.00-21.00 saatlerinde giriş ve çıkış yapılabilecek ancak belirlenen saatler dışında kamp yapılamayacak ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.
Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelleri haricindeki vatandaşlar, ormanlara giriş ve çıkış yapamayacak.
Seyrek yerleşim yerleri başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde, anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve bitki örtüsü yakılamayacak ve havai fişek atılamayacak.
sıcak hava, serinleme - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
TÜRKİYE
İstanbul'da belirli meydanlara serinleme noktaları geliyor
09:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала