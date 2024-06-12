https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ankarada-ormanlik-alanlara-girisler-30-eylule-kadar-yasaklandi-1084760476.html

Ankara'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Ankara'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Sputnik Türkiye

Ankara sınırları içinde yer alan milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T13:08+0300

2024-06-12T13:08+0300

2024-06-12T13:08+0300

türkiye

ankara

orman

yasak

ankara valiliği

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Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, ormanlık alanlarla mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve Türkiye genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle anız yakma, tarla çalışmaları, bağ bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararların alındığı bildirildi.Açıklamaya göre il sınırları içindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2024'e kadar yasaklandı. Söz konusu alanlara Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri girebilecek.Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılamayacak ve çadır kurulamayacak.Ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda söz konusu tarihe kadar idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü yerleri dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılamayacak.Bu alanlara 09.00-21.00 saatlerinde giriş ve çıkış yapılabilecek ancak belirlenen saatler dışında kamp yapılamayacak ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelleri haricindeki vatandaşlar, ormanlara giriş ve çıkış yapamayacak.Seyrek yerleşim yerleri başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde, anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve bitki örtüsü yakılamayacak ve havai fişek atılamayacak.

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