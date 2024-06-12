https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/aksenerin-fotograflarinin-indirilmesini-isteyen-iyi-partili-uz-disiplin-kuruluna-sevk-edildi-1084777249.html
Akşener'in fotoğraflarının indirilmesini isteyen İYİ Partili Uz disiplin kuruluna sevk edildi
Akşener'in fotoğraflarının indirilmesini isteyen İYİ Partili Uz disiplin kuruluna sevk edildi
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edildi. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T21:15+0300
2024-06-12T21:15+0300
2024-06-12T21:16+0300
iyi parti
politika
rıdvan uz
meral akşener
disiplin kurulu
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İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Uz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından kesin ihraç talebiyle müşterek disiplin kuruluna sevk edildi.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Genel Başkan'ımız Dursun Müsavat Dervişoğlu tarafından, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz beyefendinin, kurucu genel başkan olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanını ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım" açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/meral-aksener-iyi-partideki-fotograflarinin-indirilmesini-istedi-1084771847.html
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iyi parti, rıdvan uz, meral akşener, disiplin kurulu
iyi parti, rıdvan uz, meral akşener, disiplin kurulu
Akşener'in fotoğraflarının indirilmesini isteyen İYİ Partili Uz disiplin kuruluna sevk edildi
21:15 12.06.2024 (güncellendi: 21:16 12.06.2024)
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edildi.
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Uz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından kesin ihraç talebiyle müşterek disiplin kuruluna sevk edildi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Genel Başkan'ımız Dursun Müsavat Dervişoğlu tarafından, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz beyefendinin, kurucu genel başkan olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanını ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım" açıklamasını yapmıştı.