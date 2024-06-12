https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/okul-yolunda-tehlikeli-arac-kullanan-surucuye-7-bin-945-lira-ceza-kesildi-1084746927.html

Okul yolunda tehlikeli araç kullanan sürücüye 7 bin 945 lira ceza kesildi

Okul yolunda tehlikeli araç kullanan sürücüye 7 bin 945 lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Okul yolunda tehlikeli otomobil kullanan sürücüye 7 bin 945 lira idari para cezası uygulandı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T02:45+0300

2024-06-12T02:45+0300

2024-06-12T02:45+0300

türkiye

okul

trafik

trafik ihlali

trafik cezası

sürücü

kastamonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/12/1065887676_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_779c32b5fb5ebd6b1f3f7cad7b5a7366.jpg

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde okul çıkış saatinde bir sürücünün tehlikeli araç kullandığı bilgisinin gelmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu otomobil plakası ve sürücünün kimliğinin kısa sürede tespit edildiği kaydedilen açıklamada, sürücüye 2918 sayılı karayolları kanununun 46/2c ve 46/2h maddelerinden 7 bin 945 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bakanlik-uyardi-emlak-sistemi-degisiyor-duzenlemeye-uymayana-100-bin-tl-ceza-yolda-1084634175.html

türkiye

kastamonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okul, trafik, trafik ihlali, trafik cezası, sürücü, kastamonu