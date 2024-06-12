https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/okul-yolunda-tehlikeli-arac-kullanan-surucuye-7-bin-945-lira-ceza-kesildi-1084746927.html
Okul yolunda tehlikeli araç kullanan sürücüye 7 bin 945 lira ceza kesildi
Okul yolunda tehlikeli araç kullanan sürücüye 7 bin 945 lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Okul yolunda tehlikeli otomobil kullanan sürücüye 7 bin 945 lira idari para cezası uygulandı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T02:45+0300
2024-06-12T02:45+0300
2024-06-12T02:45+0300
türkiye
okul
trafik
trafik ihlali
trafik cezası
sürücü
kastamonu
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Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde okul çıkış saatinde bir sürücünün tehlikeli araç kullandığı bilgisinin gelmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu otomobil plakası ve sürücünün kimliğinin kısa sürede tespit edildiği kaydedilen açıklamada, sürücüye 2918 sayılı karayolları kanununun 46/2c ve 46/2h maddelerinden 7 bin 945 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bakanlik-uyardi-emlak-sistemi-degisiyor-duzenlemeye-uymayana-100-bin-tl-ceza-yolda-1084634175.html
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okul, trafik, trafik ihlali, trafik cezası, sürücü, kastamonu
okul, trafik, trafik ihlali, trafik cezası, sürücü, kastamonu
Okul yolunda tehlikeli araç kullanan sürücüye 7 bin 945 lira ceza kesildi
Okul yolunda tehlikeli otomobil kullanan sürücüye 7 bin 945 lira idari para cezası uygulandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde okul çıkış saatinde bir sürücünün tehlikeli araç kullandığı bilgisinin gelmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu otomobil plakası ve sürücünün kimliğinin kısa sürede tespit edildiği kaydedilen açıklamada, sürücüye 2918 sayılı karayolları kanununun 46/2c ve 46/2h maddelerinden 7 bin 945 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.