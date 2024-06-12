https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/afyondaki-5-yildizli-termal-otelde-yangin-cikti-sehir-merkezinden-gorulecek-kadar-buyudu-1084750281.html
Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı termal otelde yangın çıktı: Şehir merkezinden görülecek kadar büyüdü
Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı termal otelde yangın çıktı: Şehir merkezinden görülecek kadar büyüdü
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da bulunan 5 yıldızlı Jura Termal Otel'de sabaha karşı yangın çıktı. Otelin çatısında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek şehirden... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T08:39+0300
2024-06-12T08:39+0300
2024-06-12T09:24+0300
yaşam
afyon
afyon
afyonkarahisar
termal
otel
yangın
otel yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084750820_3:0:1214:681_1920x0_80_0_0_d3a3cf2787628ab716a03e742374307f.png
Yangın, sabah saat 04.00 sıralarında Jura Termal Otel'in çatısında başladı. Alevler, 10 dakika içinde otelin çatısının tamamını sararak şehirden görülebilecek büyüklüğe ulaştı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.Söndürme çalışmaları devam ediyorYangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Oteldeki misafirler ve personel hızla tahliye edilirken, şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/yunanistanda-korkutan-depremler-ardi-ardina-yasandi-1084747865.html
afyon
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084750820_155:0:1063:681_1920x0_80_0_0_36b001a0d7ceeb4c4747db99d6a0b296.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afyon, afyon, afyonkarahisar, termal, otel, yangın, otel yangını
afyon, afyon, afyonkarahisar, termal, otel, yangın, otel yangını
Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı termal otelde yangın çıktı: Şehir merkezinden görülecek kadar büyüdü
08:39 12.06.2024 (güncellendi: 09:24 12.06.2024)
Afyonkarahisar'da bulunan 5 yıldızlı Jura Termal Otel'de sabaha karşı yangın çıktı. Otelin çatısında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek şehirden görülebilecek hale geldi.
Yangın, sabah saat 04.00 sıralarında Jura Termal Otel'in çatısında başladı. Alevler, 10 dakika içinde otelin çatısının tamamını sararak şehirden görülebilecek büyüklüğe ulaştı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Söndürme çalışmaları devam ediyor
Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Oteldeki misafirler ve personel hızla tahliye edilirken, şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.