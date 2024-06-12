https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/afyondaki-5-yildizli-termal-otelde-yangin-cikti-sehir-merkezinden-gorulecek-kadar-buyudu-1084750281.html

Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı termal otelde yangın çıktı: Şehir merkezinden görülecek kadar büyüdü

Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı termal otelde yangın çıktı: Şehir merkezinden görülecek kadar büyüdü

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da bulunan 5 yıldızlı Jura Termal Otel'de sabaha karşı yangın çıktı. Otelin çatısında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek şehirden... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T08:39+0300

2024-06-12T08:39+0300

2024-06-12T09:24+0300

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Yangın, sabah saat 04.00 sıralarında Jura Termal Otel'in çatısında başladı. Alevler, 10 dakika içinde otelin çatısının tamamını sararak şehirden görülebilecek büyüklüğe ulaştı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.Söndürme çalışmaları devam ediyorYangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Oteldeki misafirler ve personel hızla tahliye edilirken, şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

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