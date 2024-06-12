Marmaris açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.19'da merkez üssü Marmaris açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 44,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.19'da merkez üssü Marmaris açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 44,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:19'de, Muğla'nınMarmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Merkez üssü Marmaris'e yaklaşık 74,76 kilometre mesafede olan depremin, 44,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.