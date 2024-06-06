https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/2-bucuk-milyon-kisi-tatil-hazirliginda-5-gece-konaklama-ucreti-ne-kadar-1084553647.html

2 buçuk milyon kişi tatil hazırlığında: 5 gece konaklama ücreti ne kadar?

2 buçuk milyon kişi tatil hazırlığında: 5 gece konaklama ücreti ne kadar?

Sputnik Türkiye

2 buçuk milyonun üzerinde kişi tatil planı yapıyor. 9 gün ilan edilen Kurban Bayramı tatilinin maliyeti ise merak konusu. Seçilen kente göre değişen fiyatların... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T10:10+0300

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Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birçok kişi tatil planı yapmaya başladı.Hürriyet gazetesinden Özge Esen'in haberine göre TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya doluluğun arttığını söyledi ve şunları ekledi:11 bin liraya da 500 bin liraya da varHürriyet'in derlediği habere göre farklı lokasyonlarda farklı tatil planlarının ortalama ücretleri şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/kurban-bayrami-tatili-9-gune-cikarildi-ne-zaman-baslayip-bitecek-1084505934.html

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fethiye

antalya

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