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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/2-bucuk-milyon-kisi-tatil-hazirliginda-5-gece-konaklama-ucreti-ne-kadar-1084553647.html
2 buçuk milyon kişi tatil hazırlığında: 5 gece konaklama ücreti ne kadar?
2 buçuk milyon kişi tatil hazırlığında: 5 gece konaklama ücreti ne kadar?
Sputnik Türkiye
2 buçuk milyonun üzerinde kişi tatil planı yapıyor. 9 gün ilan edilen Kurban Bayramı tatilinin maliyeti ise merak konusu. Seçilen kente göre değişen fiyatların... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
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Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birçok kişi tatil planı yapmaya başladı.Hürriyet gazetesinden Özge Esen'in haberine göre TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya doluluğun arttığını söyledi ve şunları ekledi:11 bin liraya da 500 bin liraya da varHürriyet'in derlediği habere göre farklı lokasyonlarda farklı tatil planlarının ortalama ücretleri şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/kurban-bayrami-tatili-9-gune-cikarildi-ne-zaman-baslayip-bitecek-1084505934.html
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konaklama, otel, tatil, ekonomi, bodrum, lüks, lüks villa, beş yıldız, bodrum, fethiye, antalya
konaklama, otel, tatil, ekonomi, bodrum, lüks, lüks villa, beş yıldız, bodrum, fethiye, antalya

2 buçuk milyon kişi tatil hazırlığında: 5 gece konaklama ücreti ne kadar?

10:10 06.06.2024 (güncellendi: 10:11 06.06.2024)
© AA / Ashraf AmraSıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı
Sıcak havalardan bunalan Filistinliler, Deyr Balah'ın sahil bölgesinde denize girerek serinlemeye çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA / Ashraf Amra
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2 buçuk milyonun üzerinde kişi tatil planı yapıyor. 9 gün ilan edilen Kurban Bayramı tatilinin maliyeti ise merak konusu. Seçilen kente göre değişen fiyatların aralığı da bir hayli geniş.
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birçok kişi tatil planı yapmaya başladı.
Hürriyet gazetesinden Özge Esen'in haberine göre TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya doluluğun arttığını söyledi ve şunları ekledi:
“Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması tatil rezervasyonlarını daha da hareketlendirdi. Kurban Bayramı döneminde 2.5 milyonun üzerinde kişinin turizm hareketlerine katılımını bekliyoruz. Yurtiçi satışlarda bu yıl geçen yıla göre artış olduğu görülüyor. Özellikle deniz tatili planlayan aileler için bayramın okulların kapanmasına denk gelmesi önemli bir fırsat sunuyor. Yurtiçinde Bodrum, Kemer, Marmaris, Side, Belek, Alanya, Çeşme tercih ediliyor. Antalya ve Ege’deki otel dolulukları şimdiden yüzde 80’leri buldu. Kültür turu rezervasyonlarında da geçen yılki bayram rezervasyonlarına göre bu yıl yüzde 40’ları aşan bir artış söz konusu”

11 bin liraya da 500 bin liraya da var

Hürriyet'in derlediği habere göre farklı lokasyonlarda farklı tatil planlarının ortalama ücretleri şöyle:
Antalya’da 5 gecelik konaklama 2 kişi 1 çocuk için ortalama 11 bin liradan başlıyor. Denize sıfır seçenekli bir otelde kalınmak istenirse de ortalama konaklama 25 bin liradan başlıyor. Antalya’da ultra lüks otelde 5 gece konaklamak ise 500 bin lirayı aşıyor.
Bodrum’da 2 kişi 1 çocuk için en uygun 5 gecelik konaklama apart otellerde öne çıkıyor ve fiyatlar ortalama 14 bin liradan başlıyor. Orta segment bir otelde fiyatlar ortalama 25 bin liradan başlarken, 5 yıldızlı en pahalı otelde ise fiyat 350 bin lirayı buluyor.
Marmaris’te ise 2 kişi 1 çocuk için 5 gece konaklama ortalama 14 bin liradan başlıyor. En lüks otelde konaklamak için ise 340 bin lira isteniyor. Ayrıca oda kahvaltı seçeneği ile 2 kişi 5 gece için ortalama 30 bin liraya butik oteller bulunuyor.
Çeşme’de en uygun fiyatlı pansiyon 2 kişi 1 çocuk için 17 bin 500 liradan başlıyor. Bölgenin en pahalı oteli ise 168 bin lira talep ediyor.
Fethiye’de 5 gece konaklama 14 bin liradan başlıyor, 300 bin lirayı aşıyor.
Mersin’de ise oteller 5 gece için 14 bin liradan başlıyor, lüks otellerde fiyatlar ortalama 60 bin lira bandında.
Marmara Denizi'ndeki Balıkesir'e bağlı Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında Kurban Bayramı dolayısıyla tatilci yoğunluğu yaşanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
TÜRKİYE
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı: Ne zaman başlayıp bitecek?
4 Haziran , 20:04
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