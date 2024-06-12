https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/abd-norvece-orta-menzilli-fuze-satisini-onayladi-1084755973.html
ABD, Norveç'e orta menzilli füze satışını onayladı
ABD, Norveç'e orta menzilli füze satışını onayladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Norveç'e yaklaşık 1.94 milyar dolar değerinde gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze ve diğer askeri ekipmanların satışına onay... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T11:17+0300
2024-06-12T11:17+0300
2024-06-12T11:17+0300
savunma
abd
norveç
avrupa
orta menzilli füze
savunma sanayi
ihracat
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ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, Norveç'in 300 adet 'AIM-120C-8' Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze, 20 adet füze güdüm sistemi ve diğer askeri malzemeleri satın almak için talepte bulunduğu belirtildi.Yaklaşık 1.94 milyar dolarlık füze ve askeri ekipmanlara ilişkin satın alma talebinin Dışişleri Bakanlığınca kabul edildiği aktarılan açıklamada, ilgili belgelerin Kongrenin onayına sunulduğu ifade edildi.Açıklamada, satışla Norveç'in halihazırda sahip olduğu füzelerin en son versiyonlarıyla değiştirilerek ‘mevcut ve gelecekteki tehlikeleri’ karşılama yeteneğinin geliştirileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/nato-rusya-ile-savas-durumunda-abdden-avrupaya-asker-ulastirma-plani-uzerinde-calisiyor-1084491095.html
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abd, norveç, avrupa, orta menzilli füze, savunma sanayi, ihracat
abd, norveç, avrupa, orta menzilli füze, savunma sanayi, ihracat
ABD, Norveç'e orta menzilli füze satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Norveç'e yaklaşık 1.94 milyar dolar değerinde gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze ve diğer askeri ekipmanların satışına onay verdi.
ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, Norveç'in 300 adet 'AIM-120C-8' Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze, 20 adet füze güdüm sistemi ve diğer askeri malzemeleri satın almak için talepte bulunduğu belirtildi.
Yaklaşık 1.94 milyar dolarlık füze ve askeri ekipmanlara ilişkin satın alma talebinin Dışişleri Bakanlığınca kabul edildiği aktarılan açıklamada, ilgili belgelerin Kongrenin onayına sunulduğu ifade edildi.
Açıklamada, satışla Norveç'in halihazırda sahip olduğu füzelerin en son versiyonlarıyla değiştirilerek ‘mevcut ve gelecekteki tehlikeleri’ karşılama yeteneğinin geliştirileceği kaydedildi.