https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/nato-rusya-ile-savas-durumunda-abdden-avrupaya-asker-ulastirma-plani-uzerinde-calisiyor-1084491095.html
‘NATO, Rusya ile savaş durumunda ABD’den Avrupa’ya asker ulaştırma planı üzerinde çalışıyor’
‘NATO, Rusya ile savaş durumunda ABD’den Avrupa’ya asker ulaştırma planı üzerinde çalışıyor’
Sputnik Türkiye
İngiliz The Telegraph gazetesi, NATO’nun Rusya’yla savaşın çıkması halinde ABD’den Avrupa’ya asker ulaştırma planı üzerinde çalıştığını belirtti. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T13:33+0300
2024-06-04T13:33+0300
2024-06-04T13:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
nato
abd
abd ordusu
hollanda
almanya
türkiye
the telegraph
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/16/1076600512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c910ed5536f62935e111288ebb78986.jpg
The Telegraph gazetesinin yazısında, “NATO, Avrupa’da Rusya’yla büyük kara savaşının çıkması durumunda, Amerikan askerlerini ve zırhlı teçhizatını hızla cephe hattına ulaştırmak için birden fazla ‘kara koridoru’ üzerinde çalışıyor” ifadesine yer verildi.Gazeteye konuşan kaynaklar, planın ABD ordusunun önceden belirlenen beş limandan birine inmesini ve daha sonra hazır lojistik güzergahlardan nakledilmesini öngördüğünü anlattı.Haberde verilen bilgiye göre NATO, Amerikan askerlerini Hollanda’ya indirmeyi, oradan da demiryoluyla Almanya üzerinden Polonya’ya ulaştırmayı planlıyor. İttifak bu amaçla Norveç, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İsveç, Finlandiya ve Baltık ülkelerinin limanlarını da kullanmak istiyor.Oluşturulan ulaşım koridorları içerisinde ordu birliklerinin, “genellikle uygulanan kısıtlamalar” olmadan hareket edebileceği ifade edildi.Gazete konuşan NATO Müşterek Destek Etkinleştirme Komutanlığı Komutanı Korgeneral Alexander Sollfrank, Ukrayna’daki çatışmanın, Irak ve Afganistan’daki gibi büyük lojistik üslerin artık günün şartlarına uymadığını gösterdiğini, çünkü savaşta hemen yok edileceklerini söyledi. Sollfrank, bu riskler dikkate alınarak hazırlanan yeni planın “sürdürülebilir” ulaşım zincirlerinin oluşturulmasını içerdiğini belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a demecinde, NATO ülkelerine saldırmayı planlamadıklarını kaydederek, “Bunun hiçbir anlamı yok” demişti. Putin, Batı politikacılarının dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak vatandaşlarını hayali Rus tehdidiyle korkuttuğunu anlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/estonya-basbakani-kallastan-itiraf-rusya-zafer-kazanirsa-b-planimiz-yok-1084413128.html
ukrayna
abd
hollanda
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/16/1076600512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_156b4e7f7a3d2eb082bf6093843a46cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna ordusu, nato, abd, abd ordusu, hollanda, almanya, türkiye, the telegraph
ukrayna, ukrayna ordusu, nato, abd, abd ordusu, hollanda, almanya, türkiye, the telegraph
‘NATO, Rusya ile savaş durumunda ABD’den Avrupa’ya asker ulaştırma planı üzerinde çalışıyor’
İngiliz The Telegraph gazetesi, NATO’nun Rusya’yla savaşın çıkması halinde ABD’den Avrupa’ya asker ulaştırma planı üzerinde çalıştığını belirtti.
The Telegraph gazetesinin yazısında, “NATO, Avrupa’da Rusya’yla büyük kara savaşının çıkması durumunda, Amerikan askerlerini ve zırhlı teçhizatını hızla cephe hattına ulaştırmak için birden fazla ‘kara koridoru’ üzerinde çalışıyor” ifadesine yer verildi.
Gazeteye konuşan kaynaklar, planın ABD ordusunun önceden belirlenen beş limandan birine inmesini ve daha sonra hazır lojistik güzergahlardan nakledilmesini öngördüğünü anlattı.
Haberde verilen bilgiye göre NATO, Amerikan askerlerini Hollanda’ya indirmeyi, oradan da demiryoluyla Almanya üzerinden Polonya’ya ulaştırmayı planlıyor. İttifak bu amaçla Norveç, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İsveç, Finlandiya ve Baltık ülkelerinin limanlarını da kullanmak istiyor.
Oluşturulan ulaşım koridorları içerisinde ordu birliklerinin, “genellikle uygulanan kısıtlamalar” olmadan hareket edebileceği ifade edildi.
Gazete konuşan NATO Müşterek Destek Etkinleştirme Komutanlığı Komutanı Korgeneral Alexander Sollfrank, Ukrayna’daki çatışmanın, Irak ve Afganistan’daki gibi büyük lojistik üslerin artık günün şartlarına uymadığını gösterdiğini, çünkü savaşta hemen yok edileceklerini söyledi.
Sollfrank, bu riskler dikkate alınarak hazırlanan yeni planın “sürdürülebilir” ulaşım zincirlerinin oluşturulmasını içerdiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a demecinde, NATO ülkelerine saldırmayı planlamadıklarını kaydederek, “Bunun hiçbir anlamı yok” demişti. Putin, Batı politikacılarının dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak vatandaşlarını hayali Rus tehdidiyle korkuttuğunu anlatmıştı.