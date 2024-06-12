https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/71-yasinda-lise-diplomasi-aldi-gobek-atti-1084746577.html

71 yaşında lise diploması aldı, göbek attı

71 yaşında lise diploması aldı, göbek attı

Sputnik Türkiye

Samsun İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen lise mezuniyet töreninde 71 yaşındaki Muhammet Atalar lise diploması aldı. Mezuniyet töreninde... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T01:59+0300

2024-06-12T01:59+0300

2024-06-12T02:30+0300

türkiye

ilkadım

ilkadım ilçesi

samsun

lise

mezuniyet

mezuniyet

mezuniyet töreni

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Samsun Mesleki ve Eğitim Merkezi 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi düzenlenen lise mezuniyet töreni ile son bulurken 4 yıllık eğitimini ve 6 aylık hızlandırılmış eğitimi tamamlayan 200'ün üstünde usta öğretici ve vatandaş lise mezunu oldu. Mezun olanların arasında ev hanımları, çeşitli meslek kollarında çalışan vatandaşlar, emekliler lise diploması aldı.'55 yıllık hayalim gerçek oldu'Meslek Eğitim Merkezine giderek liseden mezun olan 71 yaşındaki Muhammet Atalar, “Liseden mezun olmak benim 55 yıllık bir hayalimdi. Çok memnunum. Öyle bir eğitim kadrosunu yakaladık ki, çok mutlu oldum. Hayalim gerçekleşti. Benim başka bir hedefim yok. Lise mezunu olmak içimde ukde kalmıştı. Öğretmenlerimin sayesinde onu da oldum. Gençlerin ufku açık olsun. Benim üniversite hayalim yok ama onların olsun. Daha ileri gitmemiz lazım. Okumamız lazım. Mühendis doktor yetiştirmemiz lazım. Benim şuan 55 yıllık hayalim gerçek oldu” dedi.Bu süreçte eşinin yanına olan Suzan Atalar ise "Çok gurur duyuyorum. Bugün de beyimin yanına destek olmak için geldim. Ben de onunla birlikte stres attım” diye konuştu.Apaydın: Okumanın yaşı yoktur diyorum55 yaşında lise mezunu olan Nuriye Apaydın, “Çok mutluyum. Lise okumayı tavsiye ediyorum. Okumanın yaşı yoktur diyorum" şeklinde konuştu.48 yaşında ev hanımı olan ve liseyi bitiren Feriha Yelkovancı, “Çok güzel bir duygu. Hayallerimiz gerçekleşti. Dersler hiç zor değildi. Gençler boş durmasınlar. Okusunlar” dedi.Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Mustafa Şahin, "Biz 2 farklı mezun veriyoruz. Birincisi bizim okulda okuyup 4 yıl boyunca kalfalığını ustalığına tamamlayan yaklaşık 174 arkadaşımızı mezun veriyoruz. Bunun yanında bizim kurumumuzdan ustalık mezuniyetini almış fakat lise mezunu olmamış yaşı ne olursa olsun büyüklerimiz var. Onları da mezun ediyoruz. 72 kişiyi de o şekilde mezun ediyoruz" ifadelerini kullandı.Mezuniyet töreninde öğretmenlerden oluşan koro da müzik ziyafeti yaşattı. Tören, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, şube müdürleri kurum amirleri ve oda başkanlarının öğrencilere diplomalarını vermesiyle son buldu.

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