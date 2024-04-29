https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/sivas-valiliginden-kene-uyarisi-hafife-almayin-1083282135.html

Sivas Valiliği'nden 'kene' uyarısı: 'Hafife almayın'

Sivas Valiliği'nden 'kene' uyarısı: 'Hafife almayın'

Sputnik Türkiye

Sivas Valiliği, "keneyi hafife almayın" uyarısında bulunarak, "Kene vücudumuza tutunmuşsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin" ifadelerini kullandı. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T19:14+0300

2024-04-29T19:14+0300

2024-04-29T19:14+0300

türkiye

sivas valiliği

sivas

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Sivas Valiliği, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kenelere karşı uyarıda bulundu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, KKKA hastalığına yol açan kenelere dikkat edilmesinin, olası hastalık ve ölümlerin önüne geçeceği belirtildi.Kenenin hafife alınmaması gerektiği aktarılan açıklamada, tarla, bahçe ve ahır gibi kene yönünden riskli yerlere giderken vücudu örten giysiler giyilmesi ve paçaların çorapların içerisine konulması gibi önlemlere dikkat edilmesi istendi.Kenelere karşı tedbirin elden bırakılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, "Kene vücudumuza tutunmuşsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin" ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/kene-tutunmasina-dikkat-sigara-basip-kolonya-dokmeyin-uyarisi-1083194472.html

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