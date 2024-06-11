Ukraynalı esir: Çatışmanın nereye varacağını biliyorduk, oturup Rus askerlerin gelmesini bekledik

Harkov Bölgesi yakınlarında esir düşen Ukraynalı asker Kirill Dotsenko, cephedeki tüm Ukraynalı askerlerin neler yaşandığını ve çatışmanın nereye varacağını bildiğini belirterek Rus birliklerin mevzilerine gelmelerini beklediklerini söyledi.



Cephede yaşadıklarını gazetecilere anlatan Dotsenko, "Her şey açıktı, herkes ne olduğunu, işin nereye varacağını biliyordu. Teçhizatınızı gördük, askeri personelinizi gördük ancak bizim tarafımızdan herhangi bir karşı batarya mücadelesi ya da herhangi bir ağır teçhizat desteği hissetmedik. Yani oturduk ve birliklerinizin doğrudan bizim mevzilerimize geldiği ana kadar bekledik. Çatışma başladı ve olan oldu" dedi.



Komutanların çevre savunması yapılmasını emrettiğini belirten Dotsenko, ancak buna rağmen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı çoğu birliğin geri çekilmeye başladıklarını ve mini tuzaklara düştüklerini ifade etti.



Esir asker, "Geri çekilebilenler çekildi. Herkes bir noktada toplandı. Çok sayıda askerle bir tür savunma yapmak için müfreze tahkimatları, bölük tahkimatları vardı. Ancak hepsi o kadar yanlış oluşturulmuş ki, etrafınız sarılıyor ve her şey bitiyor. Daha sonra [kuşatmayı] delemiyorsunuz. Kimse yanına gelmiyor ve sen hiçbir şekilde oradan çıkamıyorsun" diye konuştu.



Bir süre sonra kendisinin de yaralandığını ve bombardımandan korunmak için bir silah arkadaşıyla birlikte çukura atladıklarını söyleyen Dotsenko, 6 gün kaldığı çukurdan çıktıktan sonra Rusların kendisini bulduğunu ve teslim olduğunu sözlerine ekledi.