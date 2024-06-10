Ukrayna'da kan kaybı sürüyor: Donetsk'in Staromayorskoye köyü Rus ordusunun kontrolüne geçti
13:47 10.06.2024 (güncellendi: 14:05 10.06.2024)
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinTroops of Russia's Akhmat Special Rapid Response Unit in Mariupol, DPR.
© Sputnik / Ilya Pitalev/
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Ukrayna ve Donbass'taki operasyonlarını giderek daha aktif bir şekilde sürdüren Rus ordusu, Ukrayna'nın yerleşim birimlerini ele geçirmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Staromayorskoye köyünde kontrolü sağladığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre 'Vostok' (Doğu) askeri grubuna bağlı birlikler, düşmanın savunma hattının derinliklerine inerek DHC'nin Staromayorskoye köyünü özgürleştirdi.
Rus güçleri Ukrayna ordusunun 12 karşı saldırısını akamete uğratırken Kiev, son 24 saatte 1800 askerini daha yitirdi.
Rus bombardıman uçakları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Taktik Havacılık Tugayı'na ait komuta merkezini, sahra topçusu deposunu, yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını ve ayrıca 147 farklı bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını yerle bir etti.
Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 1 MiG-29 savaş uçağının yanı sıra 1 Neptun gemisavar roketi, 2 ABD yapımı HARM anti-radar roketi, 4 Fransa yapımı Hammer ve ABD yapımı JDAM güdümlü hava bombası, 7 ABD yapımı HIMARS roketi ile 51 İHA'yı da imha etti.
Bakanlığın açıklamasına göre 'Vostok' (Doğu) askeri grubuna bağlı birlikler, düşmanın savunma hattının derinliklerine inerek DHC'nin Staromayorskoye köyünü özgürleştirdi.
Rus güçleri Ukrayna ordusunun 12 karşı saldırısını akamete uğratırken Kiev, son 24 saatte 1800 askerini daha yitirdi.
Rus bombardıman uçakları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Taktik Havacılık Tugayı'na ait komuta merkezini, sahra topçusu deposunu, yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını ve ayrıca 147 farklı bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını yerle bir etti.
Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 1 MiG-29 savaş uçağının yanı sıra 1 Neptun gemisavar roketi, 2 ABD yapımı HARM anti-radar roketi, 4 Fransa yapımı Hammer ve ABD yapımı JDAM güdümlü hava bombası, 7 ABD yapımı HIMARS roketi ile 51 İHA'yı da imha etti.