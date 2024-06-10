https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ukraynada-kan-kaybi-suruyor-donetskin-staromayorskoye-koyu-rus-ordusunun-kontrolunde-1084684682.html

Ukrayna'da kan kaybı sürüyor: Donetsk'in Staromayorskoye köyü Rus ordusunun kontrolüne geçti

Ukrayna'da kan kaybı sürüyor: Donetsk'in Staromayorskoye köyü Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'taki operasyonlarını giderek daha aktif bir şekilde sürdüren Rus ordusu, Ukrayna'nın yerleşim birimlerini ele geçirmeye devam ediyor. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T13:47+0300

2024-06-10T13:47+0300

2024-06-10T14:05+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Staromayorskoye köyünde kontrolü sağladığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre 'Vostok' (Doğu) askeri grubuna bağlı birlikler, düşmanın savunma hattının derinliklerine inerek DHC'nin Staromayorskoye köyünü özgürleştirdi.Rus güçleri Ukrayna ordusunun 12 karşı saldırısını akamete uğratırken Kiev, son 24 saatte 1800 askerini daha yitirdi.Rus bombardıman uçakları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Taktik Havacılık Tugayı'na ait komuta merkezini, sahra topçusu deposunu, yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını ve ayrıca 147 farklı bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını yerle bir etti.Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 1 MiG-29 savaş uçağının yanı sıra 1 Neptun gemisavar roketi, 2 ABD yapımı HARM anti-radar roketi, 4 Fransa yapımı Hammer ve ABD yapımı JDAM güdümlü hava bombası, 7 ABD yapımı HIMARS roketi ile 51 İHA'yı da imha etti.

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donetsk

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