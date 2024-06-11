https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/tuzla-piyade-okulu-arazisinde-yangin-cikti--1084719010.html
Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın çıktı
Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T13:23+0300
2024-06-11T13:23+0300
2024-06-11T14:17+0300
türkiye
yangın
tuzla
itfaiye
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Tuzla'da Piyade Okulu'nun içerisindeki arazide ağaçlık ve çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Yangın, Tuzla'da bulunan Piyade Okulu içerisindeki arazide ağaçlık ve çalılık alanda saat 12.15 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısmen kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle arazinin bir kısmındaki çalılar ve ağaçlar zarar gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/memleket-partisinden-mekanin-sahibi-geri-geldi-diyen-sinan-ogana-soganli-yanit--1084715383.html
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yangın, tuzla, itfaiye
Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın çıktı
13:23 11.06.2024 (güncellendi: 14:17 11.06.2024)
Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla'da Piyade Okulu'nun içerisindeki arazide ağaçlık ve çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Tuzla'da bulunan Piyade Okulu içerisindeki arazide ağaçlık ve çalılık alanda saat 12.15 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısmen kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle arazinin bir kısmındaki çalılar ve ağaçlar zarar gördü.