https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/tuzla-piyade-okulu-arazisinde-yangin-cikti--1084719010.html

Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın çıktı

Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T13:23+0300

2024-06-11T13:23+0300

2024-06-11T14:17+0300

türkiye

yangın

tuzla

itfaiye

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Tuzla'da Piyade Okulu'nun içerisindeki arazide ağaçlık ve çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Yangın, Tuzla'da bulunan Piyade Okulu içerisindeki arazide ağaçlık ve çalılık alanda saat 12.15 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısmen kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle arazinin bir kısmındaki çalılar ve ağaçlar zarar gördü.

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