Memleket Partisi'nden 'mekanın sahibi geri geldi' diyen Sinan Oğan'a 'soğanlı' yanıt

Biz Türkiye'de siyasetin neslini değiştirmeye geldik. İsmimiz Türkiye İttifakı Partisi'dir. Bu isim Türkiye İttifakı Partililerin ve Türk Milleti'nin bulduğu isimdir ama son dönemde başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel partimizin adını kullanıyor çünkü görüyorlar. Koskoca CHP Genel Başkanının partimizin ismimizi kullanacağı aklıma gelmezdi ama oldu. Özel'e sormak isterim, hani sizin Millet İttifakı'nız vardı?

Kimsenin emek hırsızlığı yapmasına izin vermeyeceğiz. 1 sene seçimlerin üzerinden geçti. Bekledik, üzerimize atılan iftiralara rağmen bekledik. İnsanımızın bize hak vereceğini bekledik. Neden böyle bir karar aldığımızı milletimiz görmüştür. 2023 Genel Seçimleri'nde tabanımız Cumhur İttifakı'na destek vermemizi istedi. Tabanımızın bir kısmı tarafsız, bir kısmı ise Millet İttifakı adayına destek vermemizi istedi.