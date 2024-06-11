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Memleket Partisi'nden 'mekanın sahibi geri geldi' diyen Sinan Oğan'a 'soğanlı' yanıt
Memleket Partisi'nden 'mekanın sahibi geri geldi' diyen Sinan Oğan'a 'soğanlı' yanıt
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi sosyal medya hesabında Sinan Oğan'a yönelik bir görsel paylaştı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T12:46+0300
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2023 Genel Seçimleri'nde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan ve birkaç gün önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Türkiye İttifakı' ismini kullandığı için, Artık mekânın sahibi geri geldi, Özel sizi sahneden alalım diyen Sinan Oğan'a Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi'nin sosyal medya hesabından cevap geldi. Memleket Partisi'nin paylaştığı resimde pilav varken, ikinci fotoğrafta ise soğan ve pilav olduğu görüldü. Ayrıca resimde, "Pilava sadık kalın, mekanın sahibi gelmiş" yazıldı. Sosyal medyada bu metnin Oğan'ın sürekli olarak söylediği "Plana sadık kal" ve birkaç gün önce söylediği "Mekanın sahibi geldi" sözlerine yönelik olduğu, pilavın yanındaki 'soğanın' da internette Sinan Oğan hakkında dolaşan esprilerle alakalı olduğu iddia edildi. Ne olmuştu? 2023 Genel Seçimleri'nde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Türkiye İttifakı isminin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kullanılması sebebiyle "Artık mekânın sahibi geri geldi, Özel sizi sahneden alalım" demiş ve şunları eklemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/sinan-ogan-mekanin-sahibi-geri-geldi-sayin-ozel-sizi-sahneden-alalim--1084667231.html
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Memleket Partisi'nden 'mekanın sahibi geri geldi' diyen Sinan Oğan'a 'soğanlı' yanıt

12:46 11.06.2024
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AA
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Memleket Partisi sosyal medya hesabında Sinan Oğan'a yönelik bir görsel paylaştı.
2023 Genel Seçimleri'nde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan ve birkaç gün önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Türkiye İttifakı' ismini kullandığı için, Artık mekânın sahibi geri geldi, Özel sizi sahneden alalım diyen Sinan Oğan'a Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi'nin sosyal medya hesabından cevap geldi.
Memleket Partisi'nin paylaştığı resimde pilav varken, ikinci fotoğrafta ise soğan ve pilav olduğu görüldü. Ayrıca resimde, "Pilava sadık kalın, mekanın sahibi gelmiş" yazıldı. Sosyal medyada bu metnin Oğan'ın sürekli olarak söylediği "Plana sadık kal" ve birkaç gün önce söylediği "Mekanın sahibi geldi" sözlerine yönelik olduğu, pilavın yanındaki 'soğanın' da internette Sinan Oğan hakkında dolaşan esprilerle alakalı olduğu iddia edildi.

Ne olmuştu?

2023 Genel Seçimleri'nde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Türkiye İttifakı isminin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kullanılması sebebiyle "Artık mekânın sahibi geri geldi, Özel sizi sahneden alalım" demiş ve şunları eklemişti:

Biz Türkiye'de siyasetin neslini değiştirmeye geldik. İsmimiz Türkiye İttifakı Partisi'dir. Bu isim Türkiye İttifakı Partililerin ve Türk Milleti'nin bulduğu isimdir ama son dönemde başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel partimizin adını kullanıyor çünkü görüyorlar. Koskoca CHP Genel Başkanının partimizin ismimizi kullanacağı aklıma gelmezdi ama oldu. Özel'e sormak isterim, hani sizin Millet İttifakı'nız vardı?

Kimsenin emek hırsızlığı yapmasına izin vermeyeceğiz. 1 sene seçimlerin üzerinden geçti. Bekledik, üzerimize atılan iftiralara rağmen bekledik. İnsanımızın bize hak vereceğini bekledik. Neden böyle bir karar aldığımızı milletimiz görmüştür. 2023 Genel Seçimleri'nde tabanımız Cumhur İttifakı'na destek vermemizi istedi. Tabanımızın bir kısmı tarafsız, bir kısmı ise Millet İttifakı adayına destek vermemizi istedi.

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
POLİTİKA
Sinan Oğan: Mekanın sahibi geri geldi Sayın Özel, sizi sahneden alalım
9 Haziran , 22:11
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