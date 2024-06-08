https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/turkiyenin-ikinci-astronotu-tuva-cihangir-ataseverin-uzay-yolculugu-basladi-1084645491.html
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu başladı
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu başladı
Sputnik Türkiye
Tuva Cihangir Atasever’in içinde bulunduğu yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD’nin New Mexico eyaletinden havalandı. Galactic 07 ekibinde yer alan Atasever... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T17:49+0300
2024-06-08T17:49+0300
2024-06-08T18:09+0300
dünya
tuva cihangir atasever
astronot
uzay
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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait VSS Unity yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı.Atasever'in de üyesi olduğu Galactic 07 ekibi, aileleriyle vedalaşmaları sonrası alkışlar eşliğinde VSS Unity yörünge altı aracına doğru hareket etti.Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'i uğurlayanlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil de yer aldı.VSS Unity yörünge altı aracını taşıyan Virgin Galactic'e ait uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) yolculuğuna başladı.Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisinden havalanmasıyla gözler, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik Galactic 07 ekibinin üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu çalışmalarına odaklandı.Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu ekipte, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer alıyor.Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta, VSS Unity yörünge altı aracının taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.Öte yandan, Virgin Galactic'in bu yılki ikinci ve şimdiye kadarki 12'nci uçuşunu gerçekleştiren Atasever'in de içinde bulunduğu VSS Unity yörünge altı aracı ise bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak. Virgin Galactic firması farklı sistemler geliştirmeye yönelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/cumhurbaskani-erdogan-ulkemizin-ikinci-astronotu-tuva-cihangir-atasevere-basarilar-diliyorum-1084643343.html
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tuva cihangir atasever, astronot, uzay
tuva cihangir atasever, astronot, uzay
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu başladı
17:49 08.06.2024 (güncellendi: 18:09 08.06.2024)
Tuva Cihangir Atasever’in içinde bulunduğu yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD’nin New Mexico eyaletinden havalandı. Galactic 07 ekibinde yer alan Atasever, 1 saat 10 dakika sürmesi beklenen uçuşta 7 deney gerçekleştirecek.
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait VSS Unity yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı.
Atasever'in de üyesi olduğu Galactic 07 ekibi, aileleriyle vedalaşmaları sonrası alkışlar eşliğinde VSS Unity yörünge altı aracına doğru hareket etti.
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'i uğurlayanlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil de yer aldı.
VSS Unity yörünge altı aracını taşıyan Virgin Galactic'e ait uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) yolculuğuna başladı.
Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisinden havalanmasıyla gözler, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik Galactic 07 ekibinin üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu çalışmalarına odaklandı.
Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu ekipte, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer alıyor.
Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta, VSS Unity yörünge altı aracının taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.
Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.
Öte yandan, Virgin Galactic'in bu yılki ikinci ve şimdiye kadarki 12'nci uçuşunu gerçekleştiren Atasever'in de içinde bulunduğu VSS Unity yörünge altı aracı ise bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak. Virgin Galactic firması farklı sistemler geliştirmeye yönelecek.