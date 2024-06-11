https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/survivorda-ilk-finalist-belli-oldu-1084725113.html
Survivor'da ilk finalist belli oldu
Survivor'da ilk finalist belli oldu
Sputnik Türkiye
Survivor All Star'da finale günler kala mücadeleler devam ediyor. Yarışmanın 139. bölümünde final koltuğunun ilk sahibi Batuhan Karacakaya oldu. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T15:26+0300
2024-06-11T15:26+0300
2024-06-11T15:26+0300
survivor
yarışma
dominik cumhuriyeti
yaşam
batuhan karacakaya
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Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor All Star'da finalistler belli olmaya başladı. Final heyecanında yarışmacılar son kulvar öncesi mücadele etti. Final biletini allan ilk isim Batuhan Karacakaya oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/oktay-kaynarca-cevapladi-suleyman-cakir-mi-hizir-cakirbeyli-mi--1084720947.html
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survivor, yarışma, dominik cumhuriyeti, batuhan karacakaya
survivor, yarışma, dominik cumhuriyeti, batuhan karacakaya
Survivor'da ilk finalist belli oldu
Survivor All Star'da finale günler kala mücadeleler devam ediyor. Yarışmanın 139. bölümünde final koltuğunun ilk sahibi Batuhan Karacakaya oldu.
Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor All Star'da finalistler belli olmaya başladı.
Final heyecanında yarışmacılar son kulvar öncesi mücadele etti.
Final biletini allan ilk isim Batuhan Karacakaya oldu.