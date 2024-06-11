https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rusyada-nukleer-silah-tatbikatinda-ikinci-asamaya-gecildi-1084704961.html

Rusya’da nükleer silah tatbikatında ikinci aşamaya geçildi

Rusya’da nükleer silah tatbikatında ikinci aşamaya geçildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim içeren tatbikatın ikinci aşamasının... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T09:21+0300

2024-06-11T09:21+0300

2024-06-11T09:37+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

nükleer tatbikat

nükleer silah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102588/09/1025880994_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_e5b009e19b2c0b6e0282c2f51cb721ce.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı’nın kararı uyarınca, stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının ikinci aşaması başladı” ifadesine yer verildi.Tatbikat sırasında, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri birimlerine stratejik olmayan nükleer silahları savaş sırasında kullanma eğitimini içeren konuların işleneceği bildirildi.Manevraların, iki ülkenin stratejik olmayan nükleer silah birimlerine bağlı personel ve askeri teçhizatın savaşa hazır olmasını, Birlik Devletinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü sağlamayı amaçladığı kaydedildi.Bakanlığın açıklamasında, tatbikatın ilk aşamasında Güney Askeri Bölge’ye bağlı füze birimlerinin İskender sistemleri için özel mühimmatları teslim alma, füzeleri bu mühimmatlarla donatma ve fırlatma hazırlıkları için gizli bir şekilde fırlatma alanına hareket etme görevini tatbik ettiği bildirildi.Savaş uçakları mürettebatlarının da Kinjal hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere uçak füzelerini özel mühimmatla donatma ve devriye bölgelerine hareket etme alıştırması yaptığı belirtildi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun 21 Mayıs 2024 tarihinde başlatttığı nükleer tatbikatın planlı bir faaliyet olduğunu ve bunda olağandışı bir şey bulunmadığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rus-vekil-kartapolov-f-16lar-saldirilara-katilirsa-mesru-hedef-haline-gelir-1084684770.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, nükleer tatbikat, nükleer silah