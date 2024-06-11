https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rusyada-nukleer-silah-tatbikatinda-ikinci-asamaya-gecildi-1084704961.html
Rusya’da nükleer silah tatbikatında ikinci aşamaya geçildi
Rusya’da nükleer silah tatbikatında ikinci aşamaya geçildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim içeren tatbikatın ikinci aşamasının... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T09:21+0300
2024-06-11T09:21+0300
2024-06-11T09:37+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
nükleer tatbikat
nükleer silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102588/09/1025880994_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_e5b009e19b2c0b6e0282c2f51cb721ce.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı’nın kararı uyarınca, stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının ikinci aşaması başladı” ifadesine yer verildi.Tatbikat sırasında, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri birimlerine stratejik olmayan nükleer silahları savaş sırasında kullanma eğitimini içeren konuların işleneceği bildirildi.Manevraların, iki ülkenin stratejik olmayan nükleer silah birimlerine bağlı personel ve askeri teçhizatın savaşa hazır olmasını, Birlik Devletinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü sağlamayı amaçladığı kaydedildi.Bakanlığın açıklamasında, tatbikatın ilk aşamasında Güney Askeri Bölge’ye bağlı füze birimlerinin İskender sistemleri için özel mühimmatları teslim alma, füzeleri bu mühimmatlarla donatma ve fırlatma hazırlıkları için gizli bir şekilde fırlatma alanına hareket etme görevini tatbik ettiği bildirildi.Savaş uçakları mürettebatlarının da Kinjal hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere uçak füzelerini özel mühimmatla donatma ve devriye bölgelerine hareket etme alıştırması yaptığı belirtildi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun 21 Mayıs 2024 tarihinde başlatttığı nükleer tatbikatın planlı bir faaliyet olduğunu ve bunda olağandışı bir şey bulunmadığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rus-vekil-kartapolov-f-16lar-saldirilara-katilirsa-mesru-hedef-haline-gelir-1084684770.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102588/09/1025880994_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_f0c1d2109d773145cbea984c5c8ad6cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, nükleer tatbikat, nükleer silah
rusya, rusya savunma bakanlığı, nükleer tatbikat, nükleer silah
Rusya’da nükleer silah tatbikatında ikinci aşamaya geçildi
09:21 11.06.2024 (güncellendi: 09:37 11.06.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim içeren tatbikatın ikinci aşamasının başladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı’nın kararı uyarınca, stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının ikinci aşaması başladı” ifadesine yer verildi.
Tatbikat sırasında, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri birimlerine stratejik olmayan nükleer silahları savaş sırasında kullanma eğitimini içeren konuların işleneceği bildirildi.
Manevraların, iki ülkenin stratejik olmayan nükleer silah birimlerine bağlı personel ve askeri teçhizatın savaşa hazır olmasını, Birlik Devletinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü sağlamayı amaçladığı kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında, tatbikatın ilk aşamasında Güney Askeri Bölge’ye bağlı füze birimlerinin İskender sistemleri için özel mühimmatları teslim alma, füzeleri bu mühimmatlarla donatma ve fırlatma hazırlıkları için gizli bir şekilde fırlatma alanına hareket etme görevini tatbik ettiği bildirildi.
Savaş uçakları mürettebatlarının da Kinjal hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere uçak füzelerini özel mühimmatla donatma ve devriye bölgelerine hareket etme alıştırması yaptığı belirtildi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun 21 Mayıs 2024 tarihinde başlatttığı nükleer tatbikatın planlı bir faaliyet olduğunu ve bunda olağandışı bir şey bulunmadığını vurgulamıştı.