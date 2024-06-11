https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/istanbulda-motorlu-iki-kisi-ambulansa-yol-verme-sarti-olarak-icerideki-hastayi-gormek-istedi-1084730600.html
İstanbul'da motorlu iki kişi ambulansa yol verme şartı olarak içerideki hastayı görmek istedi
İstanbul'da motorlu iki kişi ambulansa yol verme şartı olarak içerideki hastayı görmek istedi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da iki kişi ambulansın önünü keserek içerideki hastayı görmek istedi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T17:01+0300
2024-06-11T17:01+0300
2024-06-11T17:01+0300
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İstanbul Kadıköy'de, siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, “Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, trafik magandaları olay yerinden uzaklaştı.Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada paylaşım yaptı. Yasanın bu iki kişinin peşinde olduğunu belirten Koca, şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/chpden-turist-rehberleri-ve-seyahat-acentelerine-iliskin-kanun-hakkinda-iptal-basvurusu-1084726192.html
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politika, istanbul, maganda, trafik, ambulans, sağlık bakanı
politika, istanbul, maganda, trafik, ambulans, sağlık bakanı
İstanbul'da motorlu iki kişi ambulansa yol verme şartı olarak içerideki hastayı görmek istedi
İstanbul'da iki kişi ambulansın önünü keserek içerideki hastayı görmek istedi.
İstanbul Kadıköy'de, siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, “Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, trafik magandaları olay yerinden uzaklaştı.
Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada paylaşım yaptı. Yasanın bu iki kişinin peşinde olduğunu belirten Koca, şunları yazdı:
İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde.