https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/istanbulda-motorlu-iki-kisi-ambulansa-yol-verme-sarti-olarak-icerideki-hastayi-gormek-istedi-1084730600.html

İstanbul'da motorlu iki kişi ambulansa yol verme şartı olarak içerideki hastayı görmek istedi

İstanbul'da motorlu iki kişi ambulansa yol verme şartı olarak içerideki hastayı görmek istedi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da iki kişi ambulansın önünü keserek içerideki hastayı görmek istedi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T17:01+0300

2024-06-11T17:01+0300

2024-06-11T17:01+0300

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ambulans

sağlık bakanı

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İstanbul Kadıköy'de, siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, “Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, trafik magandaları olay yerinden uzaklaştı.Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada paylaşım yaptı. Yasanın bu iki kişinin peşinde olduğunu belirten Koca, şunları yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/chpden-turist-rehberleri-ve-seyahat-acentelerine-iliskin-kanun-hakkinda-iptal-basvurusu-1084726192.html

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politika, istanbul, maganda, trafik, ambulans, sağlık bakanı