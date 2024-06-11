https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rusyanin-guneyindeki-osetyada-su-34-jeti-dustu-2-pilot-oldu-1084701801.html
Rusya’nın güneyindeki Osetya’da Su-34 jeti düştü: 2 pilot öldü
Rusya’nın güneyindeki Osetya’da Su-34 jeti düştü: 2 pilot öldü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın güneyindeki Kuzey Osetya’da, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 savaş uçağı planlı eğitim uçuşu sırasında teknik arıza yüzünden düştü. Kaza... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T07:34+0300
2024-06-11T07:34+0300
2024-06-11T07:31+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya hava-uzay kuvvetleri
su-34
uçak kazası
teknik arıza
kaza
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’ndeki dağlık bölgede, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait bir Su-34 uçağı planlı eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçak ıssız bir bölgeye düştü. Yerde yıkım yok. Mürettebat yaşamını yitirdi” ifadesine yer verildi.Alınan ilk bilgilere göre uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edildi.Olay yerinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonu çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/malavi-devlet-baskan-yardimcisi-chilimayi-tasiyan-ucak-kayboldu-1084701113.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava-uzay kuvvetleri, su-34, uçak kazası, teknik arıza, kaza
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava-uzay kuvvetleri, su-34, uçak kazası, teknik arıza, kaza
Rusya’nın güneyindeki Osetya’da Su-34 jeti düştü: 2 pilot öldü
Rusya’nın güneyindeki Kuzey Osetya’da, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 savaş uçağı planlı eğitim uçuşu sırasında teknik arıza yüzünden düştü. Kaza sonucu 2 kişilik mürettebat yaşamını yitirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’ndeki dağlık bölgede, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait bir Su-34 uçağı planlı eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçak ıssız bir bölgeye düştü. Yerde yıkım yok. Mürettebat yaşamını yitirdi” ifadesine yer verildi.
Alınan ilk bilgilere göre uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edildi.
Olay yerinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonu çalışıyor.